Накануне пророссийской акции в Кишеневе задержали ответственных за подкуп демонстрантов

Об этом сообщило издание NewsMaker .

Стало известно, что обыски проходили в разных районах страны в домах членов фракции "Шор", которые, как утверждает прокуратура, привлечены к распределению огромных сумм денег для подкупа участников протестов, проводимых партией с сентября 2022 года, а также запланированного на завтра, 19 февраля.

Как отметили в прокуратуре, задержанные обвиняются в соучастии в получении партией денег от организованной преступной группы, за это им грозит до 7 лет тюрьмы.

Как сообщили в прокуратуре, за прошедшие месяцы с помощью специальных технических средств удалось задокументировать несколько эпизодов, в которых члены организованной преступной группы передали членам и активистам "Шор" более 3,3 млн леев, €61 тыс. и $55 тыс.

Партия "Шор" назвала задержание членов партии "новой волной репрессий и запугивание всего за день до проведения мирного митинга".

"Животный страх режима Санду-PAS перед собственным народом, который находится за чертой бедности, заставляет его использовать все инструменты полицейского государства против мирных граждан", - заявили в пресс-службе "Шор".

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Также издание сообщает, что Генинспекторат полиции предупредил в связи с запланированным 19 февраля протестом "Движения для народа", в который входят и члены партии "Шор", что полицейские "не допустят провокаций или агрессии в какой-либо форме, в том числе против своих сотрудников".

Отмечается, что во время акции 19 февраля полиция будет обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан, регулировать движение транспорта и обеспечивать беспрепятственное проведение мероприятия.

Там призвали участников протеста "мирным путем использовать свое право на свободу слова, следовать указаниям работников правоохранительных органов, ограничениям, введенным властями, не позволять себе сообщений, подстрекающих к агрессии, насилию или другим опасным для безопасности граждан действиям".

Правоохранители предупредили, что тех, кто будет нарушать правила проведения мирных акций, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Также полиция предупредила пассажироперевозчиков, которые намерены доставить в столицу людей из разных населенных пунктов, чтобы они убедились, что все их документы в порядке, а сразу после высадки людей припарковывали транспортные средства в специально отведенных местах и не перекрывали подъездные пути. .

"Уверяем вас, что полиция будет вмешиваться и приостанавливать какие-либо действия, которые будут угрожать безопасности граждан или участников мероприятия", - предупредили в полиции.

Согласно открытым данным, семья Илана Шора, главы одноименной партии "Шор", находится в близких отношениях с семьей спикера Кремля Дмитрия Пескова.