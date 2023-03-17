Об этом пишет немецкое издание Bild.

По информации Bild, международный аэропорт Лейпцига Галле еще месяц перед началом полномасштабного вторжения подготовил места для парковки самолетов Украины.

Представитель аэропорта Галле Уве Шухарт сообщил, что 21 февраля план эвакуации был утвержден, разговоры об отправке самолета велись еще несколько недель до этого.

"Уже было известно, что Лейпциг станет портом спасения для "Мечты". Экипаж и пилоты сидели в полностью заправленном топливом грузовом судне вечером в преддверии начала войны, но, по словам капитана Дмитрия Антонова, им не позволили взлететь по указанию высшего руководства", - утверждали авторы издания.

"Для самолета ("Мрия" - ред.) аэропорт Лейпциг/Галле стал вторым домом. С 2008 года он приземлялся здесь 32 раза, чаще, чем где бы то ни было в Германии. В ноябре 2021 года самолет доставил 3,5 миллиона быстрых тестов от коронавируса; в последний раз он был в крупнейшем аэропорту Саксонии 18 января", - отметили журналисты.