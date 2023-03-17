Накануне полномасштабного вторжения самолет "Мрия" должен был отправиться в Германию, но экипажу не разрешили, - Bild
Крупнейший в мире грузовой самолет АН-225 "Мрия" перед 24 февраля 2022 года должен был отправиться в аэропорт Лейпцига: за день до этого экипажа не разрешили отлет
Об этом пишет немецкое издание Bild.
По информации Bild, международный аэропорт Лейпцига Галле еще месяц перед началом полномасштабного вторжения подготовил места для парковки самолетов Украины.
Представитель аэропорта Галле Уве Шухарт сообщил, что 21 февраля план эвакуации был утвержден, разговоры об отправке самолета велись еще несколько недель до этого.
"Уже было известно, что Лейпциг станет портом спасения для "Мечты". Экипаж и пилоты сидели в полностью заправленном топливом грузовом судне вечером в преддверии начала войны, но, по словам капитана Дмитрия Антонова, им не позволили взлететь по указанию высшего руководства", - утверждали авторы издания.
"Для самолета ("Мрия" - ред.) аэропорт Лейпциг/Галле стал вторым домом. С 2008 года он приземлялся здесь 32 раза, чаще, чем где бы то ни было в Германии. В ноябре 2021 года самолет доставил 3,5 миллиона быстрых тестов от коронавируса; в последний раз он был в крупнейшем аэропорту Саксонии 18 января", - отметили журналисты.
- В феврале 2022 года в ходе наступления российских войск на Киев был уничтожен крупнейший самолет мира Ан-225 "Мрия" .
- В апреле спикер ГП "Антонов" Лариса Дроздова в эфире Эспрессо рассказала , что "Мечту" не смогли поднять в небо из-за угрозы потерять экипаж.
- По состоянию на 18 октября было известно, что Служба безопасности Украины выясняет обстоятельства уничтожения самолета АН-225 "Мрия", в частности то, почему руководство ГП "Антонов" не приняло необходимые меры для его сохранения.
- В направлении строительства второго самолета Ан-225 "Мрия" вместо того, что был уничтожен россиянами во время боевых действий в Гостомеле, начались конструкторские работы.
- Также известно, что гендиректор госпредприятия "Антонов" Сергей Бычков отстранен от должности еще 29 марта 2022 года. С этого времени продолжалось расследование.
- По состоянию на март 2023 г. правоохранители задержали эксгендиректора ГП "Антонова" Бычкова и начальника безопасности Нетесова за препятствование подготовки обороны аэродрома в Гостомеле - суд арестовал их на два месяца.
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