Накануне от действий захватчиков 5 жителей Донбасса получили ранения
В течение суток 1 апреля от российской вооруженной агрессии получили ранения пятеро мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.
За сутки первого апреля россияне ранили пятерых гражданских жителей Донбасса: троих в Торецке и двоих в Бахмуте.
Так, с начала полномасштабного вторжения от российской вооруженной агрессии в Донецкой области погибли не менее 1440 мирных жителей, еще 3321 человек получил ранения. Отмечается, что данные не включают жертв в Мариуполе и Волновахе – их установить невозможно.
- Напомним, российская армия в субботу, 1 апреля, нанесла ракетный удар по Авдеевке на Донетчине. Повреждены админздание и объект инфраструктуры.
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