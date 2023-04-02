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Накануне от действий захватчиков 5 жителей Донбасса получили ранения

2 апреля, 2023 воскресенье
08:37
война с Россией

В течение суток 1 апреля от российской вооруженной агрессии получили ранения пятеро мирных жителей Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.

За сутки первого апреля россияне ранили пятерых гражданских жителей Донбасса: троих в Торецке и двоих в Бахмуте.

Так, с начала полномасштабного вторжения от российской вооруженной агрессии в Донецкой области погибли не менее 1440 мирных жителей, еще 3321 человек получил ранения. Отмечается, что данные не включают жертв в Мариуполе и Волновахе – их установить невозможно.

Украина
Россия
Донетчина
воєнні злочини Росії
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