"Накачка Украины оружием повышает вероятность прямого конфликта НАТО с Россией": Медведев снова пугает мир ядерной войной

Об этом заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев пишет в своем телеграмме.

"На повестку дня вовсю пытаются ввести тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом. В условиях разрешенной западными странами proxy war с Россией хочу предельно ясно еще раз артикулировать и так очевидные всем разумным людям вещи:

Закачки странами НАТО Украины оружием, подготовка войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией. Такой конфликт всегда риск перехода в полноценную ядерную войну", – пишет Медведев.

Также замглавы РБ добавляет, что это закончится катастрофой для всех. Том советует мировым лидерам думать о последствиях и "не захлебнуться слюной в русофобии".

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в прямом эфире российского пропагандистского "Первого телеканала" заявил, что риск ядерной войны реальн .

Глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга на авиабазе Рамштайн в Германии призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.

26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия. В этот же день в МИДе Китая заявили о недопустимости использования ядерного оружия.

28 апреля посол США в России Джон Салливан в интервью CNN заявил, что его страна "не участвует в безответственной риторике по ядерному оружию".

Ранее в перехваченном СБУ разговоре оккупанты рассказывали, что Путин отдал приказ. Если к 9-му не закончим, то ядерным хреном их всех сжечь.

29 апреля заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила , что США и союзники готовятся к такому развитию событий, как ядерная война с Россией.

2 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен полностью , что РФ не использует ядерное оружие.

7 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет данных о переводе российского ядерного арсенала на более высокий уровень готовности.

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