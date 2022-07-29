"Накачивают Украину оружием". В России обнародовали свою версию разговора Лаврова с Блинкеном
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение телефонного разговора своего главы Сергея Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном
В сообщении МИД России отмечается, что Блинкен с Лавровым "обсудили текущую ситуацию в Украине", а россиянин снова повторил, что цели и задачи "спецоперации" в Украине будут полностью выполнены.
Лавров повторил нарратив о "накачивании Украины американским и натовским оружием", что "продолжает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и преумножая жертвы".
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