В сообщении МИД России отмечается, что Блинкен с Лавровым "обсудили текущую ситуацию в Украине", а россиянин снова повторил, что цели и задачи "спецоперации" в Украине будут полностью выполнены.

Лавров повторил нарратив о "накачивании Украины американским и натовским оружием", что "продолжает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и преумножая жертвы".

29 июля госсекретарь США провел телефонный разговор с министром иностранных дел России

29 июля в США выдвинули обвинение россиянину за вмешательство в американские выборы.

29 июля стало известно, что США ищут доказательства вмешательства "повара Путина" в выборы и предлагают вознаграждение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot