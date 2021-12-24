Накачивают химией до умопомрачения, - эксбоец MMA рассказал шокирующие подробности, как в России обращаются с талантливыми спортсменами

Об этом сообщает российское издание " Чемпионат ".



По словам Соннена, Россия – ведущее государство в вопросах допинга и подделки возраста.



"Если в России видят, насколько ты хорош, тебя забирают и селят в специнтернаты. Я был в таком. Все живут на одном этаже, там же у них и школа, и компьютер, и они не выходят оттуда. Только тренировки. я не говорю о том, что на самом деле стоит за российскими спортсменами. Никто не умеет так жульничать, как они. Там это стоит на государственном уровне. Они первые в мире за стероидами. И химию они принимают с очень молодого возраста", - рассказал Соннен.



Эксбоец MMA также признался, что в России поступают с молодыми талантливыми спортсменами.



"Берут молодых парней, меняют им возраст, подрабатывают документы, а затем накачивают химией до умопомрачения. У них 18-летние борются с 15-летними, потому что имеют 18-летние фейковые паспорта. И химия в придачу. Недавно у них был чемпионат мира среди кадетов , в финал вышел парнишка из Орегона. И он борется с россиянином, который никак не выглядит на 15 лет. Они просто мошенники", - сказал Чейл Соннен.

24 февраля стало известно, что Всемирная легкоатлетическая ассоциация не предоставила российским спортсменам возможности выступить на чемпионате Европы по нейтральному статусу.

17 ноября конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций снова продлил санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb