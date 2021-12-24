Накачивают химией до умопомрачения, - эксбоец MMA рассказал шокирующие подробности, как в России обращаются с талантливыми спортсменами
Эксбоец ММА Чейл Соннен рассказал, что в России играют в нечестные игры: фальсифицируют данные спортсменов, а также "накачивают химией" талантливых бойцов
Об этом сообщает российское издание " Чемпионат ".
По словам Соннена, Россия – ведущее государство в вопросах допинга и подделки возраста.
"Если в России видят, насколько ты хорош, тебя забирают и селят в специнтернаты. Я был в таком. Все живут на одном этаже, там же у них и школа, и компьютер, и они не выходят оттуда. Только тренировки. я не говорю о том, что на самом деле стоит за российскими спортсменами. Никто не умеет так жульничать, как они. Там это стоит на государственном уровне. Они первые в мире за стероидами. И химию они принимают с очень молодого возраста", - рассказал Соннен.
Эксбоец MMA также признался, что в России поступают с молодыми талантливыми спортсменами.
"Берут молодых парней, меняют им возраст, подрабатывают документы, а затем накачивают химией до умопомрачения. У них 18-летние борются с 15-летними, потому что имеют 18-летние фейковые паспорта. И химия в придачу. Недавно у них был чемпионат мира среди кадетов , в финал вышел парнишка из Орегона. И он борется с россиянином, который никак не выглядит на 15 лет. Они просто мошенники", - сказал Чейл Соннен.
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