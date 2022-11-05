НАК "Нафтогаз Украины" является абсолютно ненужной структурой как для страны, так и для нефтегазового сектора, - экс-нардеп Войцицкая
Народная депутат Украины 8 созыва Виктория Войцицкая считает, что власть, которая решится ликвидировать НАК "Нафтогаз", продемонстрирует свою реальную готовность к борьбе с коррупцией
Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.
"К сожалению, все еще остается такая огромная государственная компания как НАК "Нафтогаз Украины" зависимой именно от личности, а решения, касающиеся оценки работы этой компании, принимаются больше на политической основе, чем на экономически-финансовой. Я жду того времени, когда не увижу среди национальных акционерных компаний название НАК "Нафтогаз Украины", а хочу видеть отдельные компании, входящие сейчас в этот монстр, который является мимикрийной копией Газпрома. То есть, есть очень дорогая надстройка, а еще много предприятий, способных зарабатывать деньги и работать в рыночных условиях", - объяснила экснардепка.
Виктория Войцицкая отметила, что структура НАК "Нафтогаз" была создана еще во времена Бакая (Игорь Бакай - бывший украинский политик и бизнесмен, обвинявшийся в злоупотреблении властью и незаконном расходовании средств, был председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" 1998 - 2000 гг ).
"По моему мнению, эта структура абсолютно не нужна как для страны, так и для нефтегазового сектора. И та власть, которая решится ликвидировать НАК "Нафтогаз", продемонстрирует свою реальную готовность к борьбе с коррупцией. Это может скоро произойти, учитывая то, что у нас истекает договор на транзит российского газа с Нафтогазом и, соответственно, будут основания говорить, что теперь уже ничто сдерживает государство, чтобы убрать эту надстройку", - отметила Войцицкая .
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