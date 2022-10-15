Об этом она сообщила в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

"Агрессивная война России против Украины также означает поворотный момент также и во внутренней безопасности. Мы готовимся к этому. Защита нашей критической инфраструктуры имеет самый высокий приоритет", - подчеркнула Фезер.

Она отмечает, что соответствующие органы уже занимаются усилением мер по защите там, где это нужно. В частности, речь идет о морской инфраструктуре. Там уже значительно увеличилось присутствие федеральной полиции.

Также Фезер пообещала, что до конца года представит правительству ключевые моменты закона, регулирующего защиту критической инфраструктуры Германии. Так, согласно закону, операторы критической инфраструктуры должны быть готовы противостоять разным опасностям, как стихийные бедствия, терроризм, диверсия и человеческая ошибка. Кроме того, они будут требовать дополнительную отчетность об инцидентах. Это, по мнению министра, усилит безопасность поставок в Германии и Европе.

14 октября стало известно, что Германия, Швеция и Дания не будут строить совместную следственную группу для расследования утечек на газопроводе "Северный поток".