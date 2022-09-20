Об этом он написал в телеграме.

По словам Ермака, такие заявления - лишь наивный шантаж с угрозами и страшилками на фоне страха разгрома.

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми… Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует" - отметил он.

Также Ермак отметил, что российскую угрозу можно решить только силой.

"Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", - написал руководитель Офиса Президента.

Ранее оккупационные власти Херсонщины приняли решение о проведении псевдореферендума о вхождении Херсонщины в состав РФ. Позже также высказались террористические организации "ЛНР" и "ДНР".