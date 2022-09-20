"Наивный шантаж угрозами": Ермак прокомментировал "референдумы" на оккупированных территориях
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал решение оккупационных властей на оккупированных территориях провести "референдумы"
Об этом он написал в телеграме.
По словам Ермака, такие заявления - лишь наивный шантаж с угрозами и страшилками на фоне страха разгрома.
"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми… Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует" - отметил он.
Также Ермак отметил, что российскую угрозу можно решить только силой.
"Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", - написал руководитель Офиса Президента.
- Ранее оккупационные власти Херсонщины приняли решение о проведении псевдореферендума о вхождении Херсонщины в состав РФ. Позже также высказались террористические организации "ЛНР" и "ДНР".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.48
Покупка 40.48Продажа 41.31
-
EUR
Покупка 40Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное