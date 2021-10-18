"Наихудший сценарий уже состоялся": Кулеба ответил на заявление Пескова о перспективе вступления Украины в НАТО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что РФ не имеет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО, ответив таким образом на слова представителя президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, который назвал эту перспективу "наихудшим сценарием" и спрогнозировал "активные меры" со стороны России
Свое мнение Кулеба выразил в Twitter.
"Наихудший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ относительно вступления Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", - написал Кулеба.
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Ранее Песков заявил, что вступление Украины в НАТО "выходит за красные линии национальных интересов России" и "может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности".
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Альянса в 2022 году планируют подтвердить решение о будущем членстве Украины .
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