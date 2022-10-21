Наихудшая эпидемия птичьего гриппа в Европе: в Нидерландах из-за болезни забили 300 тыс. кур
В нидерландской провинции Лимбург на одной из птицефабрик из-за вспышки птичьего гриппа уничтожили 300 тыс. кур
Об этом сообщает NOS .
Чтобы предотвратить распространение болезни, нидерландское управление безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров забивает кур на месте. Над этим будут работать определенное время из-за большого количества птицы.
Также обследуют еще пять птицеферм, расположенных в радиусе 3 км от пострадавшей фабрики. В течение двух недель за животными там будут активно наблюдать с целью выявления симптомов вируса.
Кроме того, сразу после вспышки птичьего гриппа вступил в силу запрет на перевозку в радиусе 10 км вокруг предприятия. Теперь 128 фабрик не могут перевозить инкубационные и столовые яйца, а также помет и другие продукты животного происхождения птицеферм.
Отмечают, что это наибольшее количество уничтоженных кур в Европе из-за этой болезни. Европейская служба здравоохранения ECDC в начале октября сообщила, что нынешняя эпидемия птичьего гриппа является самой тяжелой из всех, когда-либо наблюдавшихся в Европе.
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