Об этом сообщает NOS .

Чтобы предотвратить распространение болезни, нидерландское управление безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров забивает кур на месте. Над этим будут работать определенное время из-за большого количества птицы.

Также обследуют еще пять птицеферм, расположенных в радиусе 3 км от пострадавшей фабрики. В течение двух недель за животными там будут активно наблюдать с целью выявления симптомов вируса.

Кроме того, сразу после вспышки птичьего гриппа вступил в силу запрет на перевозку в радиусе 10 км вокруг предприятия. Теперь 128 фабрик не могут перевозить инкубационные и столовые яйца, а также помет и другие продукты животного происхождения птицеферм.

Отмечают, что это наибольшее количество уничтоженных кур в Европе из-за этой болезни. Европейская служба здравоохранения ECDC в начале октября сообщила, что нынешняя эпидемия птичьего гриппа является самой тяжелой из всех, когда-либо наблюдавшихся в Европе.