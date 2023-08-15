Наибольший за 30 лет: в Варшаве прошел парад польской армии
15 августа в Варшаве прошел большой военный парад ко Дню польской армии - на нем продемонстрировали новые и модернизированные образцы техники
Об этом сообщила журналистка Еспресо Мария Черняховская.
"Военный парад уже начался. Уже играет военный оркестр Польши, уже встречают первых лиц государства. Только что мимо нас проходил министр обороны, премьер-министр, и уже едет автомобиль с президентом Польши Анджеем Дудой. Им всем тут дадут слово - тут есть специальная трибуна, приглашенные гости – духовенство, политики", – рассказала она.
По ее словам, после этого началась основная зрелищная часть.
Фото: Reuters
"Посмотреть на нее собралось очень много людей. Они все сидят на холме, на улице 33 градуса, но все ждут этого масштабного действа, которое начнется с авиашоу. Польские пилоты сегодня продемонстрируют в небе 92 самолета, затем мы увидим более 2 тыс. военнослужащих Польши . Также много современного вооружения, новых военных машин польского, корейского, американского производства, приобретенных в последние годы", - сказала журналистка.
Фото: скриншот
На параде показали процесс модернизации техники Войска польского. Это американские танки ABRAMS М1А1, корейские танки К2, самоходные гаубицы К9.
Фото: Reuters
Также представили образцы военной техники, изготовленной польской военной промышленностью. Это самоходные гаубицы Krab, новые БМП Borsuk, бронетранспортеры Rosomak, самоходные минометы Rak, минные заградители Baobab-K.
Фото: скриншот
На параде показали реактивные системы залпового огня HIMARS, ЗРК Patriot, корейские легкие истребители FA-50 и вертолеты Black Hawk AW101, AW149, а также истребители F-35 ВВС США.
Кроме воинов Войска польского, в параде взяли участие воины стран-союзниц из батальонной боевой группы НАТО, дислоцированной в Ожише - американские, британские, румынские и хорватские воины. Также были французские военные, активно участвующие в миссии ЕС по обучению украинцев.
Парад называют наибольшим за последние тридцать лет.
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