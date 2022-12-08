Об этом он сообщил во время брифинга Хельсинкской комиссии Конгресса США, цитирует "Голос Америки".

Тире отметил, что российские войска используют в Украине такую же тактику, как и террористы ИГИЛа в Сирии и Ираке: заминируют гражданские дома, детские игрушки и даже тела убитых.

"Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить сколько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома", - подчеркнул он.

Для саперов, по его словам, разминирование Украины станет самым большим вызовом со времен Второй мировой. Сейчас для этого команд недостаточно, поэтому США планируют предоставить дополнительное оборудование и усилить помощь с подготовкой саперов. В частности, госдеп уже выделил 91,5 млн долларов на помощь Украине с разминированием. Эти средства направляют на обучение саперов, предоставление специального оборудования, а также на обеспечение работы команд по разминированию.

6 декабря стало известно, что Канада выделит Украине оборудование для разминирования на сумму 11 млн долларов.