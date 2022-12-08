"Наибольший вызов для саперов со времен Второй мировой": госдеп США о разминировании Украины
Представитель государственного департамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре заявил, что на наличие мин необходимо проверить более 160 тыс. кв. км территории Украины
Об этом он сообщил во время брифинга Хельсинкской комиссии Конгресса США, цитирует "Голос Америки".
Тире отметил, что российские войска используют в Украине такую же тактику, как и террористы ИГИЛа в Сирии и Ираке: заминируют гражданские дома, детские игрушки и даже тела убитых.
"Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить сколько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома", - подчеркнул он.
Для саперов, по его словам, разминирование Украины станет самым большим вызовом со времен Второй мировой. Сейчас для этого команд недостаточно, поэтому США планируют предоставить дополнительное оборудование и усилить помощь с подготовкой саперов. В частности, госдеп уже выделил 91,5 млн долларов на помощь Украине с разминированием. Эти средства направляют на обучение саперов, предоставление специального оборудования, а также на обеспечение работы команд по разминированию.
- 6 декабря стало известно, что Канада выделит Украине оборудование для разминирования на сумму 11 млн долларов.
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