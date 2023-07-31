Наибольший спад за время независимости: за последние полгода рождаемость в Украине сократилась на 28%
В Украине за последние семь месяцев родилось более 96 тыс. детей, что на 28% меньше, чем в 2021 году, это самый плохой показатель со времен независимости
Об этом информирует украинская компания, предоставляющая доступ к государственным данным из основных публичных реестров Опендатабот .
В первом полугодии 2023 года в Украине родилось 96 755 детей, из которых 47 129 – девочки, а 49 626 – мальчики. Сообщается, что это на 28% меньше, чем в январе - июне 2021 года, тогда свет увидели 135 079 малышей, и ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
С 2013 года рождаемость в Украине снижается примерно на 7% ежегодно. Однако полномасштабная война РФ привела к величайшему кризису за время независимости. Предыдущий антирекорд тоже связан с войной, в 2015 году рождаемость снизилась на 12% за 12 месяцев.
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В среднем в этом году в месяц рождается 16,1 тыс. малышей. К началу великой войны количество было на уровне 21-23 тысячи новорожденных в месяц. В последние годы мальчиков рождается чуть больше девочек, и полномасштабная агрессия не повлияла на это распределение: 51% против 49%.
Добавляется, что до начала агрессии в прошлом году больше всего детей рождалось в июле, а в 2022-м и пока в 2023-м наибольшая рождаемость в марте.
- Ранее директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова рассказывала, что в 2022 году показатель рождаемости в Украине снизился не критично, но существенно упадет в 2023-м.
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