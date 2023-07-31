Об этом информирует украинская компания, предоставляющая доступ к государственным данным из основных публичных реестров Опендатабот .

В первом полугодии 2023 года в Украине родилось 96 755 детей, из которых 47 129 – девочки, а 49 626 – мальчики. Сообщается, что это на 28% меньше, чем в январе - июне 2021 года, тогда свет увидели 135 079 малышей, и ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

С 2013 года рождаемость в Украине снижается примерно на 7% ежегодно. Однако полномасштабная война РФ привела к величайшему кризису за время независимости. Предыдущий антирекорд тоже связан с войной, в 2015 году рождаемость снизилась на 12% за 12 месяцев.

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В среднем в этом году в месяц рождается 16,1 тыс. малышей. К началу великой войны количество было на уровне 21-23 тысячи новорожденных в месяц. В последние годы мальчиков рождается чуть больше девочек, и полномасштабная агрессия не повлияла на это распределение: 51% против 49%.

Добавляется, что до начала агрессии в прошлом году больше всего детей рождалось в июле, а в 2022-м и пока в 2023-м наибольшая рождаемость в марте.