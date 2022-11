Итак, с начала полномасштабного вторжения России украинские защитники не просто сдерживают нашествие рашистов, преобладающих в количестве личного состава и вооружения, но и делают это так, что пишут новые страницы в истории военного дела. С нашими экспертами Defence Express мы выбрали пять поразительных примеров. За эти девять месяцев войны ВСУ осуществили то, что считали невозможным.

Крейсер "Москва"

На первом месте – уничтожение крейсера "Москва" – флагмана Черноморского флота РФ. Это было 13 апреля. Впервые в истории противокорабельный комплекс поразил самый большой корабль - крейсер. Это был первый случай уничтожения флагмана флота со Второй мировой войны. Это сделал отечественный противокорабельный комплекс "Нептун" разработки Киевского государственного бюро "Луч". Говорят, что для Нетфликс уже начали снимать документальный фильм об этой истории и на эту тему. Но круче, чем сам факт уничтожения "Москвы", уж точно не будет.

Атака морскими дронами

Второй поражающий пример, когда Украина вписала себя в историю военно-морского дела в этом году, - атака морских дронов-камикадзе по вражеским кораблям в очень защищенном месте - в местах базирования самого флота. Украина 29 октября атаковала корабли Черноморского флота в оккупированном Севастополе именно таким вооружением. Были ли причастны к этому морские дроны? Да, действительно были. Были ли до этого в других странах эксперименты по проведению таких операций? Так же были. Но именно дроны, разработанные и изготовленные в Украине, атаковали врага в его базе и нанесли реальный ущерб противнику. Сейчас уже производится новая партия таких морских ударных систем. Литовские волонтеры собрали средства для трех таких дронов с вполне мирными и пророческими для Черноморского флота РФ названиями, начиная со слова peace и далее с разными версиями.

Caesar на понтонах

Третий пример невероятности действий ВСУ на днях показало издание The New York Times, утверждающее, что из-за изобретательности и способности к адаптации среди армий стран НАТО их называют армией МакГайвера. Это герой американского приключенческого телесериала, для успешного итога использующий все, что попадает ему под руки. Мне это сравнение совсем не нравится, потому что ВСУ самодостаточны без сравнений. Но вернемся к публикации The New York Times. Там утверждают, что когда была необходимость обстрелять позиции РФ на Змеином, а туда не доставали точные зарубежные гаубицы, украинцы поставили французские Caesar на понтоны, подвезли их на 10 км по морю и ударили по острову Змеиный, до которого было 40 км, чем удивили французов, как пишет издание Честно говоря, у нас нет подтверждения этому факту, учитывая его чрезмерную рискованность по ряду причин. Однако мы однозначно знаем, что врага из Змеиного выкуривали не только Caesar, но и новейшей украинской гаубицей "Богдана", которую наводили на цель с помощью беспилотников в режиме реального режима времени, создав собственную новую разведывательно-ударную систему, о чем свидетельствует видео Змеиному, обнародованному в свое время генералом Валерием Залужным, своими действиями и решениями гораздо интереснее, чем герой любых зарубежных сериалов.

Приспособление американских ракет к нашим истребителям

Четвертый пример адаптивности нашей армии – использование американских ракет HARM из наших истребителей. Это мы сделали быстро, достаточно мощно. Фактически, за счет этого уничтожаем значительное количество российских комплексов ПВО. Эти HARM поставляют нам и дальше для дальнейших миссий.

Таинственное уничтожение самолетов в Саках в Крыму

И наконец, пятый пример, до сих пор окутанный туманом войны, - уничтожение 9 августа по меньшей мере девяти военных самолетов на базе Новофедоровка близ Сак в Крыму. Военное руководство признало, что это наша работа, и заявило о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, но расстояние до линии фронта – более 200 км, и таких ракет у нас нет. Однако было утверждение в зарубежных специализированных изданиях: "Удар был нанесен оружейной системой, изготовленной во времена СССР, однако модифицированной для использования в роли, отличной от той, для которой она была разработана". У нас есть определенные предположения, чем поразили российские самолеты на аэродроме в Саках, но мы пока подержим это в тайне, потому что и без конкретного образца вооружения все эти пять примеров свидетельствуют о том, что украинская армия демонстрирует адаптивность, изобретательность и мастерство в использовании оружия – своего, заграничного, в симбиозе. И дальше, конечно, будет продолжение.

Ситуация на фронте

Россия также пытается производить оружие, под лозунгами "аналоговнет" приспосабливает чипы из стиральных машинок к использованию в крылатых ракетах и пытается внедрять тактические ноу-хау на поле боя как в действиях подразделений, так и в построении системы обороны. Одна из линий обороны, где мы пытаемся протискиваться, – это ситуация от Торского, затем – Сватово и Кременная. Буквально сегодня ночью появились спутниковые снимки, показывающие, что оккупанты от Сватового продолжают строить линию обороны, используя "зубы дракона". Фактически речь идет об участке 50 км, который они построили к югу и северу от Сватового. Там – линия из бетонных ограждений, затем – рвы, позиции для противотанковых средств.

Построение линии обороны РФ на Востоке Украины

Эксперт Центра оборонных стратегий и полковник запаса Виктор Кевлюк рассказал, что когда противник за линию обороны выдает линию инженерных заграждений, это значит, что он частично пришел к выводам изюмского урока. Враг осознает, что по мере продвижения времени в холодное время эти территории замерзнут, почва будет более жесткой, соответственно, для высокомобильных подразделений ВСУ (92-я и 93-я бригады показали, что способны быстро двигаться на большую глубину, не вступая в серьезные боевые столкновения. ) противник пытается что-то противопоставить. Еще во времена Второй мировой с такими возмущениями воевали группы разграждений. Из числа саперно-инженерных подразделений формировали штурмовые группы, которые взрывным способом проделывали там проходы, поэтому, я думаю, те, кто учился в училищах инженерных войск, не забыли подручных тактик и справятся с этим очень быстро.

То, что россияне сразу готовят определенные оборонительные рубежи на направлении Сватово – Кременная, свидетельствует, что сил провести там наступление у них нет. В течение недели, проходящей с Херсонского направления, сюда прибыли подразделения ВДВ. Здесь замечены формирование 76-й десантно-штурмовой и 98-й воздушно-десантной дивизий. InformNapalm сообщал, что формируют две ударные тактические группы, то есть противник пытается стабилизировать ситуацию, остановить продвижение ВСУ проведением двух контратак. Когда это будет и удастся ли это РФ, вопрос открыт, но мы видим, что частично осознавая то, что пассивной обороной остановить ВСУ не получится, противник пытается соединить элементы пассивной защиты и готовится к активным мероприятиям, проведению контратак.

Российские ЧВК на войне против Украины

ЧВК Вагнера насчитывает 26,5 тыс. наемников, 10,5 тыс. из которых находятся в Украине. В боевых действиях активно участвует 2 тыс. человек, 6 тыс. сводных отрядов действуют в районе Бахмута и один – в Купянске. Еще 8,5 тыс., по оценкам разведки, находятся в лагерях в Украине.

В Луганске самый большой лагерь - около 5 тыс., 1,5 тыс. - в Северодонецке, около 1 тыс. - в Старобельске и на заводе "Стирол" в Горловке - около 900 тыс. человек. У них весь персонал поделен на три категории. Первая – эксвойская с высоким уровнем подготовки, опыт участия в боевых действиях. Именно они являются самым ценным ресурсом ЧВК Вагнера. Вторая категория - военнообязанные, набираемые по всей РФ, в том числе среди гастарбайтеров, лиц без гражданства - всех, кто соглашается участвовать в боевых действиях. Третья категория – это осужденные. Этот ресурс, судя по тому в тюрьмах России 2 тыс. человек, не скоро закончится. Тактика этих подразделений достаточно примитивна. Они действуют группами по 12 – 15 человек. В группе есть определенное распределение специальностей: штурмовая группа, три группы пехоты, группа разведки и резерв. В резерв попадают хуже подготовленные и восстанавливаемые после ранений или с легкими ранениями. На прошлой неделе мы видели сообщение, что через неделю враг провел до 500 атак на Донецком направлении. Эти мелкие группы, которые никто не считает, создают иллюзию большого пришествия. На самом деле, в составе подразделения штурмовой группы Вагнера нет подразделения эвакуации и медиков, то есть никто никого спасать не собирается. Проще добить, чем эвакуировать, лечить и вкладывать в это деньги. Также в составе этих групп присутствует Служба безопасности Вагнера, обладающая правом внесудебных расправ. Любой, кто не понравился, был недостаточно активен на поле боя, чьи действия вызывали сомнение, прямо там могут быть казнены. Поэтому мы видим, когда эти штурмовые группы, сформированные преимущественно из второй категории, действуют активно, ими руководят опытные бойцы ЧВК Вагнера. Все это для численности дополняют граждане, заключившие контракты, находясь в местах лишения свободы.

На сегодняшний день наиболее мощными являются три ЧВК: Вагнера, Лига (в которую выделили лучших вагнеровцев), которая выполняет самые сложные задачи и где наиболее подготовлен человеческий ресурс. Как пример, в июне в поселке Мойкино Краснодарского края - на полигоне 10-й бригады специального назначения ВС РФ, ЧВК Лига отбирала прибывших туда кандидатов из пополнения. Из более чем 300 кандидатов в Лигу не попал ни один. И есть ЧВК Редут – это преимущественно экс-военные ВДВ. Она менее раскручена, но в Украине воюет. Разобраться, где кончаются ВДВ и начинается Редут, крайне сложно. Однако в последнее время мы видим, что бизнесмен и частное лицо Пригожин, несмотря на близость к первым лицам власти РФ, владелец ЧВК Вагнера, позволяет себе много лишнего, в том числе наезд на генерал-полковника Лапина. Определенная военная солидарность есть и было инициировано сдерживанием Пригожина и, на всякий случай, формированием парамилитарной структуры, название которой пока не известно. Организацией занимается человек из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, бизнесмен. Все это происходит преимущественно на временно оккупированных территориях Украины.

Ситуация на Южном направлении

На все вопросы отвечает железная дорога от Волновахи до Джанкоя – тот сухопутный коридор, ради которого и оккупировали Юг Украины. Ближайшее расстояние от наших позиций до железной дороги – это от Угледара до Волновахи. Дальнобойная артиллерия без спецприемов получает этот недавно восстановленный железнодорожный узел, поэтому враг принимает меры в районе Угледара, чтобы отодвинуть силы Украины с артиллерией как можно дальше от станции "Волноваха". Чем дальше железная дорога проложена к западу от переднего края, тем спокойнее этот участок фронта. Очень мощная станция "Комыш-Заря", поэтому в радиусе 50 км РФ создает "поезда безопасности". Некоторые проблемные участки возникли после эвакуации с правого берега группировки РФ из Херсонско-Бериславского плацдарма. Тишина на Запорожском направлении будет сохраняться до тех пор, пока железная дорога способна поставлять группировки в Крым и из Крыма в Мелитополь , Мариуполь. Очень активны украинские партизаны, разрушившие множество мостов, других сооружений. Эти действия враг пытается нейтрализовать усилением полицейско-административного режима. Эта активность и дальше будет сохранять РФ, чтобы удержать железную дорогу, с украинской стороны - разрушить эту коммуникацию.

Участие Беларуси в войне против Украины

Создание региональной российско-белорусской группировки войск – это демонстративные действия, когда противник показывает готовность атаковать с Северного направления. Распространяют информацию, по которой 30-35 тыс. белорусских военных выразили готовность воевать против Украины. Но тревожный сигнальчик – внезапная смерть главы МИД Беларуси после возвращения из Еревана, заседание ОДКБ. Есть развилка, откуда события могут пойти и в направлении невмешательства Беларуси в войну, так и более активного вмешательства.