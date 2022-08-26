Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"На мой взгляд, наибольшие риски этой зимой связаны не столько с поставкой газа или тепла, а с поставкой электроэнергии. Россияне целенаправленно уничтожают энергетическую инфраструктуру Украины: уничтожают нефтеперерабатывающие заводы, захватили несколько электростанций, захватили и отрезали от сети Запорожскую АЭС", - отметил Павлюк.

Эксперт по энергоэффективности добавил, что каждому украинцу нужно смоделировать ситуацию отсутствия электричества и уже сейчас продумать план действий, что делать зимой.

"Без электроэнергии останавливается все: снабжение водой, теплом, перестают работать котельные. Это усложняет работу коммунальщиков. То есть если выключить рубильник электроэнергии и пожить так полдня, вы поймете, что надо что-то делать с холодильником, с зарядками к телефону, не работает газовый котел, даже если будет газ. Надо где-нибудь приготовить еду, подогреть воду для условного чая. Украинцам нужно смоделировать ситуацию, как избежать сложностей и выйти из ситуации", - отметил Святослав Павлюк.

23 августа нардеп Олег Синютка в эфире Еспресо рассказал, что сегодня очень важно, чтобы правительство централизованно выделило местным бюджетам и территориальным громадам целевые субвенции на подготовку к зиме.

24 августа инвестиционный банкир Сергей Фурса выразил мнение, что в Украине зимой может быть дефицит электроэнергии и нехватка газа, но это не станет катастрофой.

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