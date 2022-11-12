Наибольшей проблемой после войны будет депопуляция, – инвестбанкир Фурса

Об этом в эфире Эспрессо заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Для нас после войны наибольшей проблемой будет депопуляция. У нас будет нехватка людей. Чем дольше война продолжается, тем больше людей останутся за границей, потому что обустроят свой быт и не захотят возвращаться", - считает Фурса.

По его словам, люди — это главное и по завершении войны перед государством будет значительный вызов.

"Нужно дерегулировать миграцию и сделать так, чтобы в страну ехали мигранты. В первую очередь упростить возможность получения права на работу в Украине для иностранцев. Депопуляция будет значительным вызовом для нашей страны в экономическом смысле на следующие десять лет", — подытожил эксперт.

По данным Reuters, в странах Восточной Европы готовятся к открытию центров приёма беженцев из Украины, связывают это с зимними холодами и атаками россиян на объекты энергетики.

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