Наибольшее количество технического персонала уволил Twitter, на втором месте - Meta, - Insider
Компания Twitter уволила наибольшее количество технического персонала – 80%. На втором месте Meta – 24%
Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на пресс-релизы компаний.
С начала 2022 года в технологической индустрии произошло более 200 тысяч увольнений работников.
Twitter остается наиболее радикальным относительно сокращений, сейчас уже 80% сотрудников уволены. Около 6300 из 7800 в прошлом году.
Ведомство анализирует, компания Meta оказалась на второй ступени. Там уволили почти четверть ее рабочей силы, около 87 тыс. технических работников в 2022 году. Генеральный директор Марк Цукерберг объявил о сокращении 11 тысяч мест в ноябре, а затем еще 10 тысяч в марте.
Amazon заявила об увольнении 11 тыс. сотрудников в январе и 9 тыс. в марте этого года. Это 7% от общей численности персонала в 380 тысяч человек в 2022 году. Это без учета работников складов.
Известный технологический инвестор и член PayPal Кит Рабуа заявил, что тысячи работников Meta и Google проделали "фальшивую работу" после того, как компании пошли на безумие найма во время пандемии. Рабуа считает, что в Google и Meta тысячи сотрудников только и делают, что посещают встречи. За прошедший год корпорациям пришлось уволить более 160 тыс. работников.
Insider пишет, что доход на одного работника упал во многих крупных технологических компаниях, сейчас сокращающих места. Рабочая сила Meta выросла на 143% с 2018 по 2022 год, но доход на одного работника упал на 14%.
"Сейчас мы находимся в другой среде, где многое из того, что мы делаем, имеет смысл сосредоточиться на эффективности гораздо больше, чем мы имели раньше, и убедиться, что мы можем эффективно работать", - сказал Цукерберг.
- Напомним, 11 ноября новый владелец Twitter Илон Маск предупредил о возможном банкротстве компании.
- Сотни сотрудников Twitter покидали компанию после ультиматума нового владельца о том, что те должны либо согласиться на "длинные часы с высокой интенсивностью" или уволится.
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