Наибольшее количество с начала полномасштабного вторжения. Оккупанты нанесли по Запорожью 17 ударов

Об этом сообщает в Telegram секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"(Оккупанты – ред.) устроили Запорожью массированную атаку. За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов – это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

По словам секретаря горсовета, российские военные били по объектам энергетической инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших сейчас уточняется.