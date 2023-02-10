Наибольшее количество с начала полномасштабного вторжения. Оккупанты нанесли по Запорожью 17 ударов
Российские войска сегодня ночью за час нанесли по Запорожью 17 ударов
Об этом сообщает в Telegram секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
"(Оккупанты – ред.) устроили Запорожью массированную атаку. За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов – это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.
По словам секретаря горсовета, российские военные били по объектам энергетической инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших сейчас уточняется.
- В Запорожской области российские диверсанты ищут места, где они могли бы развить наступление.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.58
Покупка 39.58Продажа 40.25
-
EUR
Покупка 41.98Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное