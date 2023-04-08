Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Самое досадное, есть мнение на фоне заявлений России о ядерном оружии в Беларуси, что на самом деле они могут разместить его в Крыму. И таким образом поставить мир перед фактом, что, если украинцы зайдут на полуостров, то это оружие будет взорвано или ликвидировано. То есть, говоря, если Крым не наш, то он ничей. И это самая большая опасность, которую я сегодня себе предвижу", - сказал генерал-майор Службы безопасности Украины.

Виктор Ягун отметил, что все остальные заявления РФ о красных линиях или чрезвычайных делах – это блеф.