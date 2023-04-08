Наибольшая опасность - размещение Россией ядерного оружия в Крыму, - генерал-майор СБУ Ягун
Виктор Ягун, заместитель Председателя СБУ (2014-2015), генерал-майор Службы безопасности Украины, считает, что Россия может поставить мир перед фактом, что если украинцы зайдут в Крым, то ядерное оружие будет там dpорвано или ликвидировано
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Самое досадное, есть мнение на фоне заявлений России о ядерном оружии в Беларуси, что на самом деле они могут разместить его в Крыму. И таким образом поставить мир перед фактом, что, если украинцы зайдут на полуостров, то это оружие будет взорвано или ликвидировано. То есть, говоря, если Крым не наш, то он ничей. И это самая большая опасность, которую я сегодня себе предвижу", - сказал генерал-майор Службы безопасности Украины.
Виктор Ягун отметил, что все остальные заявления РФ о красных линиях или чрезвычайных делах – это блеф.
- Ранее стало известно, что россияне строят в Беларуси хранилище для тактического ядерного оружия.
- Позже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется.
- 6 апреля у Лукашенко рассказали, когда Беларусь может получить от РФ тактическое ядерное оружие
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