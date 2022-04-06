Наиболее значимый экономический ответ: Новая Зеландия ввела 35% пошлины на весь российский импорт

Об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел Новой Зеландии .



Новая Зеландия также расширит действующие экспортные санкции на промышленную продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности.



"На сегодняшний день это наиболее значимый экономический ответ Новой Зеландии на российское вторжение", - подчеркивают в Министерстве.



МИД Новой Зеландии также отреагировал на массовые убийства мирного населения в Буче и других регионах. Они "омерзительны и невменяемы", именно поэтому страна "продолжает реагировать на бездумные акты агрессии Путина".

15 марта в Новой Зеландии приняли программу "Специальная политика по Украине на 2022 год", позволяющую принять в стране около4 тыс. членов семей украинских беженцев.

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