Наиболее значимый экономический ответ: Новая Зеландия ввела 35% пошлины на весь российский импорт
Правительство Новой Зеландии приняло решение ввести торговые санкции против РФ, речь идет о 35% пошлины на весь российский импорт
Об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел Новой Зеландии .
Новая Зеландия также расширит действующие экспортные санкции на промышленную продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности.
"На сегодняшний день это наиболее значимый экономический ответ Новой Зеландии на российское вторжение", - подчеркивают в Министерстве.
МИД Новой Зеландии также отреагировал на массовые убийства мирного населения в Буче и других регионах. Они "омерзительны и невменяемы", именно поэтому страна "продолжает реагировать на бездумные акты агрессии Путина".
- 15 марта в Новой Зеландии приняли программу "Специальная политика по Украине на 2022 год", позволяющую принять в стране около4 тыс. членов семей украинских беженцев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.86
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 32.93
- Актуальное
- Важное