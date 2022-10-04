Ключевой вопрос – это российская мобилизация и чего нам ждать от нее? Мы видим одиночные бунты в определенных регионах России, и что Россия бросает в топку войны неподготовленных солдат, но что это все значит? Насколько большой и долгой будет военная кампания Кремля в данных обстоятельствах?

Это комплексный вопрос. Я считаю, что сначала следует рассмотреть военный аспект, который заключается в привлечении абсолютно неподготовленных людей к боевым действиям, что на самом деле лишь ослабит передовые позиции противника. На фронт россияне сейчас свозят старую технику, старое вооружение, а некоторым выдают оружие, которому буквально сто лет. Так что они сейчас не в лучшем положении и это должно сыграть в пользу Украины. Но такая ситуация не на всех участках фронта, потому что там, где сражается пехота против пехоты, количество действительно имеет значение, ведь можно обезвредить большее количество противников. В целом, такие действия свидетельствуют о том, что линия фронта слаба, и Путину нужно ее укрепить. Меня беспокоит то, что ему удастся мобилизовать гораздо больше, чем 300 000, речь идет об одном или даже двух миллионах. И действительно, будет много людей, которые прибудут на передовую. Количество сбежавших пока значительно уступает этому числу. Затем он может заменить этих людей, выведя на передовую должным образом подготовленные подразделения из других регионов России, которые у него до сих пор есть в резерве. Конечно, Украину это не остановит, однако, существенно усложнит работу военным и, вероятно, будет больше жертв. Это касается фронтового аспекта.

Люди, бегущие от Путина, удивительны. Количество пересекающих грузинскую границу огромно. Среди них даже те, кто едут из далекой русской глубинки. Все, очевидно, понимают и боятся того, что их ждет в Украине. Никто не хочет умирать. Достаточно ли они сильны, чтобы противостоять Путину? Мы видим определенное сопротивление в Дагестане, но это единственная страна в Российской Федерации на сегодняшний день, которая предпринимает решительные действия. Конечно, мы не знаем, что происходит в Татарстане или других странах. Вполне возможно,

если Путин продолжит втягивать средний класс в войну, то тот скоро восстанет.

А сейчас под раздачу попали рабочий класс, алкоголики и безработные, до которых в России никому нет дела. Волнения начнутся только тогда, когда война коснется среднего класса, и, возможно, если это будут сыновья кого-то из представителей высшего класса, только тогда люди начнут говорить, какой это плохой план. Сейчас Путин еще может какое-то время продолжать выживать, отправляя безработных на передовую.

Это значит, что в России будут назревать внутренние проблемы, связанные с мобилизацией людей, которых неподготовленными бросают на войну. Но с другой стороны, мы понимаем, что это не может определить ход военной кампании и поэтому не зря, возможно, Путин и заговорил о ядерном оружии.

Согласен с вами, потому что после огромного и быстрого успеха возле Харькова сейчас времени нужно гораздо больше, поскольку контрнаступательный темп замедлился. Остается еще много земли, которую нужно отвоевать. Самое главное – сосредоточиться на ключевых военных факторах в Украине, в частности, на усвоении уроков и учениях. Необходимо убедиться, что усвоенные на передовой уроки передаются по всей линии фронта, потому что сейчас это не так. Ситуация на определенных отрезках линии фронта лучше других. Следует убедиться, что люди проходят как можно больше учений, даже если необходимо забирать опытных людей с передовой, чтобы научить других, и когда они вернутся, то должны быть в курсе происходящего. Такая ротация знаний действительно важна для постоянного усовершенствования армии и спасения жизней. Это первое.

Второе – логистика, поскольку сейчас она оставляет желать лучшего. Есть определенные критические сферы логистики, такие как радиостанции, генераторы, небольшие дроны для работы на уровне роты и, конечно, зимняя одежда для солдат. Такие вопросы нужно закрывать. Внутри организации должны быть материально-технические отделы по поддержке бригад. Пока это происходит слишком медленно. Необходимо размещать большее материально-техническое обеспечение ближе к линии столкновения, в частности одежду, средства и приспособления для стирки, чтобы люди могли стирать свою одежду, также это касается технического обслуживания транспортных средств. Нам нужно уделять больше времени для обучения специалистов по техническому обслуживанию и располагать их ближе к линии фронта, на уровне бригады, чтобы создать циркуляцию запчастей, которые будут возвращаться в Польшу, а затем снова на передовую. Это логистические моменты, на которые нужно обратить внимание и, на мой взгляд, Запад вполне может со всем этим вам помочь.

Тактическое ядерное оружие, на которое намекают Путин и Медведев, что это значит? Решатся ли они пойти на подобный шаг? И каков был бы ответ коллективного Запада, в том числе США? Потому что очень трудно расшифровать, что на самом деле подразумевали под своим ответом Государственный секретарь США Блинкин и президент Байден.

Во-первых, если Путин использует тактическое ядерное оружие, то он полностью переформатирует войну, и это должен понять и он, и все остальные. Это уже не будет обычной войной между Россией и Украиной, это будет война между Россией и Западом, потому что Путин в таком случае наплюет на все международные нормы. Он наплевал даже на российские соглашения по применению ядерного оружия.

Я считаю, что реакция будет не ядерной, а с использованием тактической авиации и традиционного оружия, потому что у США огромный потенциал, когда речь идет о традиционном оружии, применение которого мы уже видели на войне в Персидском заливе. Речь идет о мощной способности находить и поражать цели. Поэтому сейчас тяготеют к именно такому сценарию реагирования, а не ядерному.

А что означает использование тактического ядерного оружия на поле боя?

Во-первых, конечно, произойдет большое разрушение, для этого такое оружие и проецируется. В относительно небольшом радиусе будет уничтожено все. Тактическое ядерное оружие не повлечет за собой таких разрушений, как, например, в Мариуполе. Диаметр поражения составляет около одного километра, за исключением того, если ракета поразит открытую местность, - тогда эффект будет гораздо шире. Люди в радиусе 20-30 км, глядя на взрыв, полностью или временно ослепнут. Конечно, в ближайшей зоне все подвергнутся радиоактивному облучению, так что если они не погибнут от взрыва, то от радиации заболеют и умрут, речь идет о 3-5 км от эпицентра взрыва. Если взрыв придется на землю, то произойдет огромный выброс радиоактивной массы в воздух, а когда пойдет дождь, он соединится с частицами радиоактивной грязи и облучит территорию на которую упадет. Следовательно, существует фундаментальная разница между происходящим в воздухе взрывом и взрывом на земле, который фактически создает пылевую бомбу, выбрасывая всю эту пыль и радиоактивную массу в воздух, которая затем может переместиться в другое место, потому что ее может подхватить ветер. Итак, если Путин использует оружие слишком близко к российской границе, то вполне возможно, что вся радиоактивная масса может вернуться обратно в Россию. При использовании такого оружия необходимо быть очень осторожным в отношении направления ветра.

И есть еще один момент: если они выпустят такую ракету, украинские войска не будут знать, что это ядерная ракета, и вероятно, что ее собьют системы ПВО. В таком случае не будет ядерного взрыва, а будет радиоактивный выброс в месте его приземления. И это сейчас самый вероятный сценарий.

Но в любом случае даже угроза использования тактического ядерного оружия является свидетельством слабости и страха. Чего в нынешней ситуации так сильно испугался Путин, вставая перед всем миром во всей своей преступной красоте? То есть никто и раньше не питал иллюзий в отношении него, но сейчас он выглядит откровенным ядерным маньяком. Это значит, что дела у него плохи.

Россия начала ядерный шантаж еще в 2014 году. Они надеялись, что им удастся таким образом запугать Запад. Они могут даже думать, что им это удалось, как в случае с Германией и Францией, поскольку обе страны в известном смысле слабы. У Путина есть веские причины полагать, что его угрозы имеют определенный эффект, но он боится за свою жизнь и положение. Он знает, что в случае поражения он – труп. А он еще точно рассчитывает прожить добрые 8, 10, 15 лет. В большинстве своем Путин сейчас руководствуется обычным желанием жить, а его мечты войти в историю как Великий Путин, Великий Царь, как эквивалент Сталина, развеиваются с ветром, как и все его величие. Поэтому ему следует хорошо поразмыслить над тем, что он собирается делать, чтобы удержать свое величие.

А если говорить о военном измерении конкретной ситуации. Мы понимаем, что Путин оживился, речь идет о применении или возможном применении тех или иных неконвенционных средств в результате успехов нашей армии, в частности, речь идет о Харьковщине и донецком направлении. Понимаем, что Путин заговорил о подобном после того, как он начал готовиться к аннексии Юга Украины. Да, ситуация на фронтах у него плохая и, соответственно, это означает, что, возможно, других аргументов у него нет, возможно, он сам не верит в свою мобилизацию.

Сейчас его проблема в том, что военные инструменты, которые есть в его распоряжении на передовой, не очень эффективны. Если мы говорим о плацдарме, то Путину нужно найти лучших солдат, ведь те, кто сейчас там, смогут с того плацдарма наступать разве что в никуда. Россияне неквалифицированы, им не хватает подготовки и должного руководства, ну и, конечно же, достаточного количества вооружения и техники. Тем не менее они могут оставаться на оборонных позициях. Чувствую, что Путин именно этого и хочет – удержать как можно больше территории, которую он называет Новороссией, и которую хочет аннексировать уже вот-вот. Кроме того, он постарается мобилизовать всех мужчин в этих областях. Надеюсь, большинство из них поступят правильно и не будут воевать, найдут способы убить своих командиров или что-то подобное. Но на это очень трудно отважиться тем, кого одевают в форму и бросают на передовую. Им приходится бороться, чтобы выжить, на какой бы стороне они ни были. Я думаю, что в следующие пару недель мы увидим что-то другое, поскольку Путин отчаянно пытается решить проблему, которая у него есть, а именно: украинцы продвигаются вперед, понемногу отгрызая подконтрольные Россией территории.

Мы понимаем, что для того, чтобы хорошо воевать в нынешней ситуации и удерживать свои позиции, Путину нужны не только мобилизованные солдаты, ему нужна техника и оружие. Мы увидели, что техника и оружие у него уже находятся на определенном исчерпании, то есть они начинают вытягивать и расконсервировать старую советскую технику, то есть какого-то технического чуда у них не произошло. Соответственно, удастся ли ему, используя увеличение числа поголовья своих солдат, удерживать линию фронта?

У Путина заканчивается техника по некоторым направлениям, но у него ее еще очень много. Не следует недооценивать количество оружия и оборудования, лежащего в хранилищах по всей России, которое он еще не использовал, ведь в других местах, например на китайской границе, у него есть войска, которые все еще имеют технику. Он попытается вывезти эти технические резервы на передовую. Также не следует забывать, что внутри Беларуси тоже есть вооружение, которое можно использовать. Таким образом, мы не должны спешить с выводами, что в России все так плохо, поскольку она все еще имеет огромные ресурсы. Чего у них нет, так это очень хорошей логистической системы для перемещения этих ресурсов в нужное место, поэтому так важно, чтобы везде, где только возможно, Украина прорывалась и двигалась быстрее, чем на самом деле может отреагировать Путин. Главное – вырваться за пределы внутреннего осмысления Кремля, чтобы они не успевали обдумывать и укреплять соответствующие сферы. Что-то невероятное произошло под Харьковом, и это должно повториться и в других местах.

Нужно ли нам совершать прорыв с правого берега Днепра, для того чтобы разгромить российскую группировку, которая находится вблизи Херсона? Или нужно брать их в блокаду и ждать, пока они сдадутся?

Это хороший тактический вопрос. Я не знаю всей силы противника, как и их упрямства. Такое решение может принимать только местное командование. Я абсолютно уверен, что

если будет прорыв через форсирования Днепра многие россияне сбегут, поскольку это будет для них признаком того, что Украина более умело играет в большую стратегическую игру, чем они.

И вы увидите, что лидеры исчезнут достаточно быстро. Я уверен, что Генштаб кое-что планирует, как это было и в прошлый раз. Мы просто должны дождаться. Я также уверен, что нравственный дух россиян практически на нуле. Они как никогда готовы бежать, потому что осознают, что гибнут зря.

Вступление Беларуси в войну. Как оно может изменить стратегическую ситуацию?

Если Беларусь вступит в войну, это будет означать, что на белорусской границе должны быть усилены войска. Но украинские войска, которые противостоят белорусам, безусловно, вполне способны удержать их у границы, потому что у них было время, чтобы об этом позаботиться. А тамошние белорусские войска, даже объединенные с российскими, не собираются умирать за Россию. Поэтому ничего чрезвычайного для их удержания не нужно,

разве что они организуют что-то совершенно неожиданное, например, внезапное мощное нападение со стороны России на Ривне,

но пока нет никаких доказательств того, что они на это способны. Поэтому я думаю, что на данный момент белорусские силы продолжат оставаться вне игры, делая вид, что они в игре.

Мы понимаем, что уровень абсорбции трупов в Российской Федерации не бесконечен. Мы увидели, что основные выступления против мобилизации начались в тех регионах, куда вернулось наибольшее количество трупов, в первую очередь речь идет о Дагестане, потому что Дагестан был одним из лидеров по поставке живого мяса на войну против Украины. Соответственно, по вашему мнению, когда начнется синдром Первой чеченской войны, когда в России начнутся выступления для того, чтобы остановить войну, потому что количество убитых россиян превысит предел?

Это очень хороший вопрос, я не могу сказать, что он выходит за пределы моей компетенции, но я действительно не уверен. Я только что узнал, что Путин приказал Кадырову собрать войска для подавления беспорядков в Дагестане. Думаю, что это может выйти Путину боком, поскольку война на Кавказе между Чечней и Дагестаном только добавит ему головной боли. Действительно выглядит так, будто в Дагестане достигли точки кипения, и если это так, другие люди вдохновятся примером Дагестана и почувствуют, что они тоже могут что-то сделать. Поэтому я думаю, что то, что произойдет в ближайшие недели, будет иметь решающее значение для целостности Российской Федерации.