Наиболее вероятно, что мишенью для российских дронов была Хмельницкая АЭС, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мишенью для российских дронов во время ночной атаки 25 октября, вероятнее всего, была Хмельницкая АЭС
Об этом говорится в вечернем обращении Владимира Зеленского.
"Вероятнее всего, мишенью для этих дронов была Хмельницкая атомная станция: волной от взрыва выбило окна, в том числе и на территории АЭС. По состоянию на данный момент известно, что два десятка местных жителей травмированы. Всем оказана необходимая помощь. Этот удар в направлении АЭС - очередное напоминание всем нашим партнерам, насколько важно усиливать украинскую ПВО и насколько опасно, когда Россия может обходить мировые санкции", - говорит президент Украины.
По словам Зеленского, многие компоненты в ударных дронах, которые используют россияне, имеют происхождение из западных стран.
"Многие компоненты и в ударных дронах, которые применяют российские террористы, и в ракетах – происхождением из других стран, от разных компаний, в том числе от западных компаний. Действие санкций против России – это буквально защита от терроризма", - говорится в обращении.
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В ночь на 25 октября российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. На Хмельнитчине раздавались взрывы, в Шепетовском районе сбитые дроны упали на объект критической инфраструктуры.
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Террористы применили 11 ударных "шахедов". ПВО уничтожило все дроны-камикадзе. В результате падения обломков, к сожалению, ранены среди гражданского населения. В городах Славута и Нетешин Хмельницкой области повреждены 11 многоквартирных и 9 частных домов, 2 учебных заведения, 2 пожарно-спасательные части, здание отдела полиции и другая гражданская инфраструктура.
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