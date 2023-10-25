Наиболее вероятно, что мишенью для российских дронов была Хмельницкая АЭС, - Зеленский

Об этом говорится в вечернем обращении Владимира Зеленского.

"Вероятнее всего, мишенью для этих дронов была Хмельницкая атомная станция: волной от взрыва выбило окна, в том числе и на территории АЭС. По состоянию на данный момент известно, что два десятка местных жителей травмированы. Всем оказана необходимая помощь. Этот удар в направлении АЭС - очередное напоминание всем нашим партнерам, насколько важно усиливать украинскую ПВО и насколько опасно, когда Россия может обходить мировые санкции", - говорит президент Украины.

По словам Зеленского, многие компоненты в ударных дронах, которые используют россияне, имеют происхождение из западных стран.

"Многие компоненты и в ударных дронах, которые применяют российские террористы, и в ракетах – происхождением из других стран, от разных компаний, в том числе от западных компаний. Действие санкций против России – это буквально защита от терроризма", - говорится в обращении.