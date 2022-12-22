Об этом сообщили в BBC.

Це Чи Лопу выдвинули обвинения в руководстве многомиллиардной операцией по продаже наркотиков. Радиус его деятельности охватывал несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона, от Японии до Новой Зеландии.

Считается, что 59-летний мужчина возглавляет один из самых больших в мире многомиллиардных наркосиндикатов.

Компания, также известная как Sam Gor Syndicate, доминирует на рынке незаконных наркотиков по всей Азии. По оценкам австралийской полиции, только в Австралию она посылала до 70% наркотиков. Утверждается, что большинство его наркотиков поступало в Сидней и Мельбурн.

В BBC добавляют, что Чи Лопа арестовал Интерпол в 2021 году в нидерландском аэропорту. Австралийская полиция охотилась на него более десяти лет. В попытках ареста Це, операции Кунгур, было привлечено около 20 организаций безопасности на разных континентах, главную роль взяла австралийская полиция.

Австралийская полиция обнародовала фотографии вооруженных офицеров, сопровождающих его с самолета в аэропорту Мельбурна в наручниках. В четверг 22 декабря он должен предстать перед местным судом.

Напомним, в 2021-м полиция и армия Колумбии провела при поддержке авиации масштабную операцию по задержанию самого влиятельного наркобарона страны Дайро Антонио Усуги. Его считают самым опасным продавцом наркотиков после одиозного Пабло Эскобара.

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