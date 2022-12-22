Наиболее разыскиваемого наркобарона Азии экстрадировали в Австралию, ему грозит пожизненное заключение
Це Чи Лопа, наиболее разыскиваемого азиатского наркобарона, экстрадировали из Нидерландов в Австралию. Там ему грозит пожизненное лишение свободы
Об этом сообщили в BBC.
Це Чи Лопу выдвинули обвинения в руководстве многомиллиардной операцией по продаже наркотиков. Радиус его деятельности охватывал несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона, от Японии до Новой Зеландии.
Считается, что 59-летний мужчина возглавляет один из самых больших в мире многомиллиардных наркосиндикатов.
Компания, также известная как Sam Gor Syndicate, доминирует на рынке незаконных наркотиков по всей Азии. По оценкам австралийской полиции, только в Австралию она посылала до 70% наркотиков. Утверждается, что большинство его наркотиков поступало в Сидней и Мельбурн.
В BBC добавляют, что Чи Лопа арестовал Интерпол в 2021 году в нидерландском аэропорту. Австралийская полиция охотилась на него более десяти лет. В попытках ареста Це, операции Кунгур, было привлечено около 20 организаций безопасности на разных континентах, главную роль взяла австралийская полиция.
Австралийская полиция обнародовала фотографии вооруженных офицеров, сопровождающих его с самолета в аэропорту Мельбурна в наручниках. В четверг 22 декабря он должен предстать перед местным судом.
- Напомним, в 2021-м полиция и армия Колумбии провела при поддержке авиации масштабную операцию по задержанию самого влиятельного наркобарона страны Дайро Антонио Усуги. Его считают самым опасным продавцом наркотиков после одиозного Пабло Эскобара.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 41.17Продажа 42.1
- Актуальное
- Важное