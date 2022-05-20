Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.



"Даже не Германия является наиболее "евроскептиком" относительно ускоренного получения Украиной статуса кандидата. Наиболее опасно предложение Франции по созданию европейского политического сообщества . Очевидно, что это гибрид, абсолютно "мертворожденный ребенок", подобный путь мы уже проходили, в частности "Восточного партнерства"" "Конечно, мы не должны соглашаться ни на какие "политические сообщества". Кроме того, мы должны вести активную работу на всех фронтах по предоставлению Украине кандидатства, а впоследствии членства в ЕС", - подчеркнула она.



Геращенко отметила, что Украина должна работать над требованиями ЕС. В частности, в направлениях свободы слова, устранения коррупции, сильных независимых парламентов, ведь именно это подчеркивают лидеры стран Европейского Союза.



"Власть должна четко уяснить, что мы не должны давать Брюсселю и другим "евроскептикам" оснований, почему Украина не может получить быстро статус кандидата", – сказала Геращенко.

Глава Евросовета настаивает на активизации расширения ЕС

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