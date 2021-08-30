"Наиболее катастрофический сбой в истории": ВОЗ призвала не закрывать школы из-за COVID-ограничений
Во Всемирной организации здравоохранения призывают, чтобы школы в Европе начали работу и были открытыми
Об этом заявил директор регионального Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге, пишет The Guardian .
"Пандемия спровоцировала наиболее катастрофический образовательный сбой в истории, жизненно важно, чтобы обучение постоянно продолжалось в классах", - отметил он.
По его словам, пребывание детей в школах имеет значение для обучения, психического здоровья и социальных навыков.
"44 из 53 стран Европы в регионе ВОЗ закрыли свои школы в разгар первой волны пандемии, и хотя большинство из них снова откроются в сентябре этого года, рост инфицирования вызвал новые ограничения", - отметили в ВОЗ.
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