"Наиболее катастрофический сбой в истории": ВОЗ призвала не закрывать школы из-за COVID-ограничений

Об этом заявил директор регионального Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге, пишет The Guardian .

"Пандемия спровоцировала наиболее катастрофический образовательный сбой в истории, жизненно важно, чтобы обучение постоянно продолжалось в классах", - отметил он.

По его словам, пребывание детей в школах имеет значение для обучения, психического здоровья и социальных навыков.

"44 из 53 стран Европы в регионе ВОЗ закрыли свои школы в разгар первой волны пандемии, и хотя большинство из них снова откроются в сентябре этого года, рост инфицирования вызвал новые ограничения", - отметили в ВОЗ.