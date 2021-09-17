Нагрузка на медицинскую систему остается контролируемой, - Радуцкий

Об этом руководитель комитета здоровья нации ВР Михаил Радуцкий написал на своей странице в Facebook.

"В целом по стране нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой", - написал он.

Радуцкий уточнил, что в настоящее время реанимационные кровати заняты на 27%, кровати с подведенным кислородом - на 22%, аппараты ИВЛ - на 10%. Он отметил, что в настоящее время наиболее тревожные показатели в четырех регионах - Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях.

"Убежден, что местные власти не будут ждать дальнейшего резкого ухудшения ситуации и будут оперативно реагировать: усиливать контроль за основными правилами карантина, готовиться к открытию дополнительных кроватей в "ковидных" отделениях", - подчеркнул глава профильного комитета.

