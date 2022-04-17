Награбленное на Херсонщине имущество оккупанты отправляют в Крым, – Денисова
Награбленное у украинцев в Херсонской области имущество захватчики отправляют во временно оккупированный Крым
Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.
"Захватчики не допускают в область гуманитарных грузов, а награбленное имущество, продукты питания, сельскохозяйственную технику и оборудование отправляют на временно оккупированный Крымский полуостров", – говорится в сообщении.
Омбудсмен также уточнила, что террор, жестокое обращение и убийства мирных жителей на захваченных территориях – это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским статутом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
- Ранее также сообщалось, что россияне намерены провести псевдореферендум по созданию "Херсонской народной республики" в период с 1 по 10 мая.
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