Награбленное на Херсонщине имущество оккупанты отправляют в Крым, – Денисова

Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

"Захватчики не допускают в область гуманитарных грузов, а награбленное имущество, продукты питания, сельскохозяйственную технику и оборудование отправляют на временно оккупированный Крымский полуостров", – говорится в сообщении.