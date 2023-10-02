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Нагорный Карабах покинуло все армянское население, - политолог

2 октября, 2023 понедельник
18:56
Мир

Из бывшего самопровозглашенного Нагорного Карабаха выехало все население

Об этом рассказал глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, Азербайджан в пропагандистских целях распространяет информацию о том, что якобы там еще остались люди.

"Это была этническая чистка. Поэтому Азербайджан сейчас говорит, что там до сих пор кто-то есть. Они это делают, чтобы оправдать себя за эту этническую чистку", - заявил Григорян.

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Поэтому люди не по собственному желанию начали массово уезжать, говорит политолог.

"Сейчас Азербайджан говорит: мы не гарантируем права армян на жизнь, но азербайджанский паспорт они должны взять. В этом вся проблема. К сожалению, главная сила авторитарного режима в том, что они не гарантируют жизнь своих подданных граждан, грубо говоря ", – добавил Григорян.

  • 19 сентября Азербайджан объявил "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, Армения заявила об "этнических чистках".
  • 20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены. 22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые сложат оружие.
  • 25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня в связи со сдачей правительством национальных интересов в Карабахе.

  • Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян прокомментировал события в Ереване и отметил, что Россия пытается выслать из Карабаха тысячи людей для переворота в стране.

  • 27 сентября стало известно, что во время "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе погибли 192 азербайджанских военнослужащих, еще 511 получили ранения.

  • На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли почти 100 тыс. беженцев.

  • 1 октября миссия Организации Объединенных Наций впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах, так как массовый выход этнических армян из региона в связи с операцией Азербайджана продолжался.

Новости
Армения
беженцы
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