Нагорный Карабах покинуло все армянское население, - политолог

Об этом рассказал глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, Азербайджан в пропагандистских целях распространяет информацию о том, что якобы там еще остались люди.

"Это была этническая чистка. Поэтому Азербайджан сейчас говорит, что там до сих пор кто-то есть. Они это делают, чтобы оправдать себя за эту этническую чистку", - заявил Григорян.

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Поэтому люди не по собственному желанию начали массово уезжать, говорит политолог.

"Сейчас Азербайджан говорит: мы не гарантируем права армян на жизнь, но азербайджанский паспорт они должны взять. В этом вся проблема. К сожалению, главная сила авторитарного режима в том, что они не гарантируют жизнь своих подданных граждан, грубо говоря ", – добавил Григорян.