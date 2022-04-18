Нагорный Карабах: Минобороны РФ обвинило Армению в нарушении режима тишины

Об этом сообщает ТАСС.



Сообщается, что режим "тишины" нарушили в зоне ответственности "миротворцев" из РФ, в результате вооруженного столкновения никто из военных не пострадал.



"Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон обстоятельства урегулированы", - рассказали в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило , что Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского "миротворческого контингента" в Карабахе.

В Минобороны Азербайджана заявили, что РФ должна обеспечить вывод всех сил Армении из Нагорного Карабаха.

27 марта в РФ заявили о якобы стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе, в Азербайджане заявили, что не отходили с занятых 24 марта позиций.

7 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никола Пашинян поручили МИДу начать подготовку к мирным переговорам.