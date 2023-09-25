Нагорный Карабах: что ждет регион после скорой операции Азербайджана

20 сентября Баку начал обстрел позиций местных вооруженных формирований, а также населенных пунктов, а 21 сентября все было окончено. Представители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики согласились на капитуляцию, предусматривающую разоружение военных и роспуск местных властей.

Журналист Башир Китачаев, специализирующийся на событиях в Азербайджане и Южном Кавказе в целом, опубликовал обширный объяснительный материал об этой ситуации на страницах международного издания Дрон . С разрешения редакции мы перевели статью на украинский и приводим ее ниже.

Российские миротворцы на фоне ухудшения отношений между Арменией и Кремлем не препятствовали военной операции Азербайджана. Власти РФ, долгое время создававшие образ посредника в межэтническом конфликте, похоже, избрали сторону Баку.

Пока в Баку отмечают новую победу, армяне Нагорного Карабаха находятся перед выбором — остаться жить в составе Азербайджана или уехать в Армению и стать беженцами . Жители со страхом ожидают своей судьбы, будучи отрезанными от связи с внешним миром и гуманитарными поставками.

Ниже в статье вы узнаете:

Почему армяне и азербайджанцы 30 лет воюют за Карабах

Какова роль России в продолжении Карабахского конфликта

Почему произошла новая война в Карабахе в 2023 году

Какова была роль российских военных

Что будет с Карабахом дальше

Почему армяне и азербайджанцы 30 лет воюют за Карабах

Карабахский конфликт начался в 1988 году с того, что Нагорно-Карабахская Автономная Область (НКАО), населенная преимущественно этническими армянами и окруженная со всех сторон территориями с азербайджанским большинством, заявила о желании выйти из Азербайджана и присоединиться к Армении. Карабахские армяне утверждали, что подвергаются дискриминации со стороны Азербайджана. В Баку эти обвинения отрицали.

Фото: Википедия

Конфликт довольно быстро начал сопровождаться взаимным насилием и столкновением живших в регионе армян и азербайджанцев, а также в Армении и Азербайджане. Вооруженные столкновения с развалом СССР переросли в полноценную кровопролитную войну.

Азербайджан во время боевых действий потерял контроль над бывшей НКАО, провозгласившей себя Нагорно-Карабаской Республикой (НКР), и которую мировое сообщество не признало. Кроме того, армянская сторона оккупировала значительные территории вокруг Нагорного Карабаха. Сотни тысяч азербайджанцев, живших в Карабахе и в районах вокруг него, были вынуждены бежать, чтобы избежать насилия.

Боевые действия сопровождались взаимными военными преступлениями против мирного населения. Обе стороны до 1994 года подписали соглашение о прекращении огня, потеряв тысячи человек.

После этого наступил этап обновления сторон от последствий развала СССР и опустошительной войны. Также продолжались переговоры при посредничестве Минской группы ОБСЕ, но они не приносили успеха из-за нежелания сторон идти на компромиссы.

Установив авторитарные власти в Азербайджане, президент Гейдар Алиев, а затем, его сын Ильхам Алиев, провели перевооружение армии при поддержке Турции, на деньги из нефтяных доходов.

В сентябре 2020 года Азербайджан развязал Вторую Карабахскую войну. Боевые действия были встречены небывалым подъемом патриотических настроений. Война закончилась победой Баку, который, несмотря на тысячи погибших с обеих сторон, смог реализовать численное и технологическое превосходство над оснащенными армейскими вооруженными формированиями Карабаха и подразделениями ВС Армении.

По итогам войны Азербайджан вернул под контроль большую часть утраченных территорий, в частности, город Шуша, расположенный рядом со "столицей" Нагорного Карабаха Степанакертом (азерб. Ханкенди). Армянское население сбежало из занятых Баку территорий, опасаясь расправы. Обе стороны снова совершали военные преступления в отношении мирного населения. Стороны наносили ракетные и артиллерийские удары по населенным пунктам, в частности, кассетными боеприпасами. Были случаи казней армянских пленников и мирных жителей азербайджанскими солдатами.

При посредничестве президента РФ Владимира Путина в ноябре было подписано соглашение о прекращении огня между Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. За ней, в частности, стороны прекращали боевые действия, останавливались на достигнутых рубежах и открывали друг для друга коммуникации по территориям своих стран.

Роль России в продолжении Карабахского конфликта

По соглашению Баку, Москвы и Еревана, в оставшуюся не занятой Азербайджаном часть Нагорного Карабаха вводили российских миротворцев. В их обязанности, в частности, входило предотвращение боевых столкновений и контроль за нарушениями режима прекращения огня. В зону ответственности миротворцев также вошел и Лачинский коридор — единственный путь, связывающий Карабах с Арменией.

Армения и Россия подписали документ о мандате "на осуществление миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта". В нем говорится, что миротворцы имеют право применять оружие "в случае возникновения угрозы жизни и здоровью гражданского населения".

Фото: Reuters

Но Азербайджан свою подпись под документом не поставил. Пашинян при этом уверял, что документ является продолжением Трехстороннего заявления, которое закончило Вторую Карабахскую войну и якобы действует даже без подписи Баку. Более того, миротворцы имели право открывать огонь только в случае, если сами подвергаются нападению.

Однако мир в регионе, периодически нарушавшийся короткими перестрелками, продолжался до 2022 года. Война на Украине пошла не по плану Путина. Российская армия встретила ожесточенное сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начала нести колоссальные потери. В то же время Баку не только не снизил градус напряженности, но и начал угрожать развязать новую войну.

22 февраля 2022 года Ильхам Алиев и Владимир Путин подписывают Декларацию о союзническом взаимодействии. Кроме прочего, документ предписывает странам не предпринимать враждебные действия относительно друг друга.

Летом того же 2022 года Европейский Союз заключил крупное газовое соглашение с Азербайджаном. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала Алиева "надежным партнером Европы". Баку обязался значительно увеличить поставки газа в Европу, пытавшуюся найти замену российскому топливу.

Уже в августе Азербайджан развязывает боевые действия в Нагорном Карабахе, но через несколько дней они прекратились, как утверждается, при посредничестве российских миротворцев.

В сентябре 2022 года Азербайджан нападает уже на Армению, обвинив ее в "вооруженных провокациях", и в течение нескольких дней захватывая небольшую часть приграничных территорий. Десятки людей с обеих сторон погибли. Наблюдатели воспринимают происходящее как вооруженное давление на Ереван, чтобы тот стал "поступливее" на мирных переговорах.

Сентябрьская эскалация также стала отправной точкой удаления Армении от России, которую в стране многие годы воспринимали как основного союзника, так и началом сближения с Западом. Это произошло из-за того, что военный блок Владимира Путина ОДКБ (Организация Договора о Коллективной Безопасности) отказался выполнить обязательства перед членом блока Арменией и оказать военную помощь. Ереван обратился в ЕС, который направил на границу наблюдателей, начавших патрулирование и фиксирование нарушений.

В декабре 2022 года Азербайджан взял Карабах в блокаду, перекрыв Лачинский коридор акцией протеста "эко-активистов". Очень быстро стало ясно, что акцию организовали и поддерживают власти Азербайджана. Российские миротворцы не пытались восстановить движение по дороге, находящейся в их зоне ответственности.

Гуманитарные грузы в регион доставляли грузовиками миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). В апреле 2023 года Азербайджан уже открыто установил КПП на въезде в Лачинский коридор, обвинив Армению в опрокидывании войск и боеприпасов в Карабах.

Баку отрицал факт наличия блокады, хотя президент Алиев в обращении к карабахским армянам открыто заявлял, что у них два пути - принять гражданство Азербайджана или покинуть свои дома, поскольку в этом случае "дорога открыта".

Летом Азербайджан запретил миротворцам и МККК провозить гуманитарные грузы в Карабах. В регионе усилилась нехватка продовольствия, медикаментов, топлива и других товаров. Происходили также перебои с подачей газа и электричества, коммуникации которых шли по территории Азербайджана.

Евросоюз, ПАСЕ, Международный суд ООН и правозащитные организации призвали Баку прекратить блокаду, но власти Азербайджана игнорировали эти требования. Кремль и российские миротворцы тоже не пытались разблокировать Карабах.

2023 год. Новая война в Нагорном Карабахе

В сентябре 2023 появились новости о том, что Азербайджан готовится к новой войне. В сети были опубликованы многочисленные кадры передвижения войск к границе с Арменией и в Нагорный Карабах. К этому моменту мирные переговоры между Баку и Ереваном, шедшие параллельно на площадках ЕС и России, снова зашли в тупик, несмотря на наметившийся после заявления Пашиняна прогресс о намерении признать территориальную целостность Азербайджана.

Фото: Reuters.

Вид на поврежденные автомобили перед жилым домом после начала военной операции вооруженных сил Азербайджана в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе, регионе, населенном этническими армянами, 19 сентября 2023 года

Ереван поддерживал предложение Азербайджана о прямом диалоге Баку и представителях Нагорного Карабаха, но настаивал на том, что права и безопасность армян Карабаха должны быть обеспечены международным механизмом. Азербайджан утверждал, что вопросы прав и безопасности армян региона являются "внутренним делом страны".

В начале сентября в Нагорном Карабахе прошли выборы президента, что вызвало раздражение в Баку. Наблюдатели отмечают, что это явилось одной из причин дальнейших событий. Весь месяц Азербайджан обвинял Армению и Нагорный Карабах в обстрелах, а 19 сентября заявил, что две машины с полицейскими и гражданскими взорвались на минах, которые, как утверждают, заложили армянские диверсанты.

В тот же день Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе и начал наносить ракетные и артиллерийские удары по позициям местных вооруженных формирований. Несмотря на заявления о том, что ударам с применением высокоточного оружия подвергаются только военные объекты, обстрелы были зафиксированы также и в населенных пунктах Карабаха, в частности, в Степанакерте (Ханкенди). Появились сведения о жертвах среди мирного населения .

К вечеру стало известно о продвижении сухопутных сил Азербайджана, а на следующий день, не имея сил сопротивляться, представители Карабаха заявили о принятии условий Баку по капитуляции .

Азербайджан потребовал от Нагорного Карабаха распустить местные власти и разоружить вооруженные отряды.

Точное количество жертв новой эскалации пока неизвестно. По последним данным, с армянской стороны погибли 200 человек. 10 из них – мирные жители, половина из них дети. Более 400 человек получили ранения, включая 40 гражданских. Азербайджан пока не объявлял потери. Журналист Хабиб Мунтезир утверждает о гибели более 150 военных. Также известно о двух убитых мирных жителях.

21 сентября в азербайджанском городе Евлах прошли переговоры представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана. Стороны подтвердили намерение прекратить огонь и заявили о планировании новых встреч для обсуждения деталей де-факто включения региона в состав страны.

Реакция России на новую эскалацию в Карабахе

Российские миротворцы не предпринимали попыток прекратить боевые действия. Более того, Азербайджан заявил, что свои действия координирует с российской стороной. Миротворцы занимались только эвакуацией мирного населения из прифронтовых населённых пунктов.

Некоторые наблюдатели восприняли происходящее как месть Кремля Пашиняну. Дело в том, что в последние месяцы наблюдалось резкое ухудшение отношений между Москвой и Ереваном. Армения стала все более резко критиковать Россию за невыполнение своих обязательств по ОДКБ, а также в Нагорном Карабахе.

Фото: Reuters

Так, в интервью изданию La Repubblica Пашинян назвал "стратегической ошибкой" зависимость Армении от России по вопросам безопасности. Эти заявления вызвали недовольство в Кремле, в частности, пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Москва выражала возмущение "переложением ответственности" за ситуацию в Карабахе на Россию и обвиняла Армению в том, что та стала "орудием Запада". Также Ереван впервые отправил в Украину гуманитарную помощь и провел военные учения с военными США, чем еще сильнее разозлил Кремль.

Во время новой эскалации в Карабахе в Кремле заявили, что Азербайджан действует на своей территории, а обвинения Еревана в адрес Москвы о том, что Россия не выполняет свои обязательства по защите жителей Нагорного Карабаха, "абсолютно безосновательны". Захарова выразила "озабоченность" происходящим и заявила, что последние действия Армении "создают благоприятную почву для враждебной политики Запада" в отношении России.

Российская пропаганда получила указание обвинять Ереван и Запад в начавшейся в Карабасе эскалации, а также хвалить действия миротворцев.

Что будет с Карабахом?

Карабахские армяне опасаются насилия и этнических чисток со стороны Азербайджана и ищут способ покинуть все еще находящийся в блокаде регион.

Фото: Reuters

Многие жители региона скрылись из своих населенных пунктов и боятся туда возвращаться, поскольку они могут быть заняты азербайджанскими военными. Сотни людей собрались на базе русских миротворцев в ожидании своей судьбы.

Баку обещает армянам "интеграцию", а также гарантирует безопасность и обеспечение равных прав с остальными жителями Азербайджана без какой-либо автономии. Но жителям Карабаха пока трудно поверить в эти обещания .

Дело в том, что, согласно отчетам правозащитных организаций, Азербайджан показывает одни из самых плохих результатов в мире в вопросе обеспечения прав человека и считается авторитарной страной. Более того, Азербайджан через три года после Второй Карабахской войны так и не представил плана по "реинтеграции" Нагорного Карабаха.

Кроме этого, в стране действует государственная пропаганда, внушающая населению ненависть к армянам в СМИ, школах и даже детских садах. Армянское культурное и историческое наследие в регионе отрицают, а иногда и уничтожают.

Сейчас армяне Нагорного Карабаха находятся на грани гуманитарной катастрофы. Азербайджан все еще не пропускает гуманитарные грузы, но выразил готовность сам обеспечить нужды местного населения.

Произошедшее может также ускорить подписание мирного договора между Ереваном и Баку. По утверждению азербайджанских властей, стороны очень близки к завершению конфликта. В этом случае России придется покинуть Карабах и Армению, где у нее до сих пор находится военная база. Ереван, вероятно, начнет движение в Евросоюз, поняв, что Кремль сделал ставку на более "важного" союзника.

Однако РФ является крупнейшим экономическим партнером Армении, а значит, торговля и поток подсанкционных товаров продолжится, несмотря на ухудшение отношений. Вероятно, Армении удастся получить гарантию безопасности от Запада, ведь мирный договор может и не застраховать от новой войны.

Между тем Ильхам Алиев уже открыто выдвигает территориальные претензии к Армении, заявляя, что вся территория страны представляет собой "исторические земли Азербайджана". По всей вероятности, Россия одобрит новую войну, если почувствует сближение Еревана с Евросоюзом.