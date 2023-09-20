Нагорный Карабах: Блинкен призвал Алиева прекратить огонь и заверил Армению в поддержке

Об этом сообщает сайт Госдепа США.

Первоначально был опубликован призыв к прекращению огня от имени Блинкена.

"США глубоко озабочены военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе и призывают немедленно прекратить эти действия. Они усугубляют и без того ужасную гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и подрывают перспективы мира", - говорится в сообщении.

Блинкен отметил, что использование силы для разрешения споров неприемлемо и противоречит усилиям создать условия для справедливого и достойного мира в регионе.

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к серьезному диалогу между Баку и представителями населения Нагорного Карабаха", - подытожил он.

Затем госсекретарь США провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.