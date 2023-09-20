Нагорный Карабах: Блинкен призвал Алиева прекратить огонь и заверил Армению в поддержке
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить ведение боевых действий в регионе Нагорного Карабаха
Об этом сообщает сайт Госдепа США.
Первоначально был опубликован призыв к прекращению огня от имени Блинкена.
"США глубоко озабочены военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе и призывают немедленно прекратить эти действия. Они усугубляют и без того ужасную гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и подрывают перспективы мира", - говорится в сообщении.
Блинкен отметил, что использование силы для разрешения споров неприемлемо и противоречит усилиям создать условия для справедливого и достойного мира в регионе.
"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к серьезному диалогу между Баку и представителями населения Нагорного Карабаха", - подытожил он.
Затем госсекретарь США провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Госсекретарь подчеркнул, что нет военного решения и что стороны должны возобновить диалог для разрешения нерешенных разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе. Секретарь отметил высказанную Алиевым готовность прекратить военные действия и провести встречу представителей Азербайджана и населения Нагорного Карабаха, подчеркнув это. немедленно", - говорится в заявлении пресс-секретаря Блинкена.
Также он побеседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Блинкен подчеркнул, что США призывают Азербайджан немедленно прекратить военные действия и немедленно вернуться к диалогу. Он сказал премьер-министру Пашиняну, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении", - заявили в Госдепе.
- Во вторник, 19 сентября, министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".
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