Нагорный Карабах: Азербайджан и Армения договорились о начале работы Комиссии по вопросам демаркации и безопасности границ
В Брюсселе состоялись переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна, глава Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева
Об этом сообщила прессслужба Пашиняна .
По итогам встречи достигнуты договоренности о ходе работы по открытию региональных коммуникаций и запуску работы Комиссии по демаркации и безопасности границ.
Также они обсудили вопросы, связанные с подготовкой к переговорному процессу нормализации отношений между странами, гуманитарными проблемами, а также урегулированием нагорно-карабахского конфликта.
Следующая встреча в этом формате запланирована на июль или август.
- 7 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никола Пашинян поручили МИД начать подготовку к мирным переговорам по Нагорному Карабаху.
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