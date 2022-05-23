Нагорный Карабах: Азербайджан и Армения договорились о начале работы Комиссии по вопросам демаркации и безопасности границ

Об этом сообщила прессслужба Пашиняна .

По итогам встречи достигнуты договоренности о ходе работы по открытию региональных коммуникаций и запуску работы Комиссии по демаркации и безопасности границ.

Также они обсудили вопросы, связанные с подготовкой к переговорному процессу нормализации отношений между странами, гуманитарными проблемами, а также урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

Следующая встреча в этом формате запланирована на июль или август.

7 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никола Пашинян поручили МИД начать подготовку к мирным переговорам по Нагорному Карабаху.