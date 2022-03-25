Нагорный Карабах: Армения заявила о наступлении Азербайджана и попросила помощи у РФ
Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в нарушении линии фронта в зоне ответственности "российской миротворческой миссии"
Об этом сообщает ЕН .
Армения обвинила Азербайджан во взятии села Парух и последующем наступлении.
"Азербайджан продолжает вторжение в зоне ответственности миротворческого контингента Российской Федерации, которое началось 24 марта в районе села Парух Аскеранского района. Вторгшиеся Азербайджанские подразделения минувшей ночью открыли огонь в направлении постов Армии обороны. Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной", - заявлении армянского МИДа.
В этой связи Армения ожидает, что "миротворческие силы РФ проведут мероприятия по обеспечению немедленного вывода подразделений азербайджанских ВС из зоны ответственности российского миротворческого контингента и возвращению азербайджанских подразделений на позиции по состоянию на 23 марта".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что после взятия села Парух азербайджанские подразделения открыли огонь по подразделениям Армии обороны.
По данным непризнанной республики, в результате погибли по меньшей мере 5 азербайджанских военнослужащих, а с армянской стороны один раненый.
В министерстве обороны Азербайджана отрицали обострение ситуации.
"На пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не происходило. Армянские источники намеренно обезображивают и нагнетают обстановку", - заявили в азербайджанском Минобороны.
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