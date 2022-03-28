Нагорный Карабах: Армения предлагает Азербайджану начать переговоры о перемирии
В Армении предложили Азербайджану начать переговоры о перемирии в Нагорном Карабахе
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет безопасности Армении.
"Ереван предлагает Баку немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении", - говорится в сообщении.
Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и посол России Сергей Копыркин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Глава МИД заявил о важности оценки россиянами появления азербайджанских военных в зоне ответственности "миротворцев РФ"
- Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского "миротворческого контингента" в Карабахе.
- В Минобороны Азербайджана заявили, что РФ должна обеспечить вывод всех сил Армении из Нагорного Карабаха.
- 27 марта в РФ заявили о якобы стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе, в Азербайджане заявили, что не отходили с занятых 24 марта позиций.
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