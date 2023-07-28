Об этом информирует в эфире телемарафона представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Подразделения разведки, в том числе разведки Госпогранслужбы продолжают отслеживать условия их пребывания, как они будут в дальнейшем привлечены, и насколько они будут представлять угрозу Украине. Сейчас видим, что они больше нагнетают ситуацию, в том числе в отношении стран Европейского союза. Это некий один из факторов влияния, которое они продолжают использовать", - рассказал военный.

В то же время ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая и спокойная.

Относительно перемещения техники или личного состава подразделений, которые могли бы представлять угрозу Украине, пограничники не зафиксировали никаких данных вблизи границы.

"В настоящее время вагнеровцев на территории Белоруссии чуть более 5 тыс. и они находятся на значительном расстоянии от границы с Украиной", - подытожил Демченко.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ПИК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ПВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ПВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база НДП в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ПИК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ПВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

В Институте изучения войны заявили , что нет никаких признаков того, что вагнеровцы в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу.

25 июля в Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями. В колонне не менее 29 единиц автомобильной техники. Также стало известно, кто возглавил вагнеровцев в Беларуси.

27 июля Центр национального сопротивления сообщил , что подразделения ПИК Вагнера ищут в Беларуси людей, готовых воевать против Литвы и Польши. Также в этот день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла двенадцатая по счету колонна ПИК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

По состоянию на 08:50, 28 июля в Беларуси по трассе М5 зафиксировано движение уже тринадцатой по счету колонны частной военной компании Вагнера.