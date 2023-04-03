Нафтогаз запустил самую мощную газовую скважину в Украине за последние 2,5 года

Об этом информирует пресс-служба Нафтогаза .

Отмечают, что эта скважина открыла новую нефтегазовую залежь на уже истощенном месторождении. Она дает более 460 тыс. куб. м газа в сутки.

"Она имеет самые высокие показатели добычи среди скважин, которые компания ввела в эксплуатацию за последние 2,5 года. Это важное достижение для нас", - сказал глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

В пресс-службе сообщают, что успеха удалось добиться благодаря современным подходам к обработке геологической информации. Речь идет, в частности, об обработке материалов 3D сейсморазведки. Это позволило идентифицировать ранее неразведанные залежи и определить оптимальную точку бурения.

"В сверхсложных условиях военного положения мы делаем все, чтобы Украина смогла уже в следующем отопительном сезоне отказаться от импорта газа", - подчеркнул и.о. генерального директора Укргаздобычи Олег Толмачев.