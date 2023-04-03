Нафтогаз запустил самую мощную газовую скважину в Украине за последние 2,5 года
Укргаздобыча, которая является частью Группы "Нафтогаз", запустила самую мощную газовую скважину за последние 2,5 года
Об этом информирует пресс-служба Нафтогаза .
Отмечают, что эта скважина открыла новую нефтегазовую залежь на уже истощенном месторождении. Она дает более 460 тыс. куб. м газа в сутки.
"Она имеет самые высокие показатели добычи среди скважин, которые компания ввела в эксплуатацию за последние 2,5 года. Это важное достижение для нас", - сказал глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.
В пресс-службе сообщают, что успеха удалось добиться благодаря современным подходам к обработке геологической информации. Речь идет, в частности, об обработке материалов 3D сейсморазведки. Это позволило идентифицировать ранее неразведанные залежи и определить оптимальную точку бурения.
"В сверхсложных условиях военного положения мы делаем все, чтобы Украина смогла уже в следующем отопительном сезоне отказаться от импорта газа", - подчеркнул и.о. генерального директора Укргаздобычи Олег Толмачев.
- 17 марта сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" планирует уже в следующем отопительном сезоне отказаться от импорта газа: это произойдет впервые за историю независимости страны.
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