Нафтогаз запустил новый тарифный план для бытовых клиентов на отопительный сезон: условия и стоимость

Об этом сообщила пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины".



Согласно сообщению, с 9 августа бытовые клиенты Нафтогаза могут подключиться к новому тарифному плану "Комфортный сезон". Он позволяет платить за газ равными частями ежемесячно по цене 7,96 грн / куб.м с учетом НДС и без учета стоимости распределения. Такая цена является фиксированной на весь отопительный сезон.



В пресс-службе объяснили, что общая сумма уплаты в новом тарифном плане определяется при подключении клиента - в соответствии с объемом газа, который жители конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона. В течение семи месяцев клиент будет платить равными частями, то есть одну седьмую от стоимости зарезервированного объема газа.



Необходимый на отопительный сезон объем газа рассчитывается учитывая исторические данные об использовании газа клиентом и в соответствии с его типа потребления, среди которых "Приготовление пищи" с объемом от 50 до 200 куб.м газа / месяц, "Приготовление пищи и подогрев воды "- 150 - 500 куб.м газа в месяц, а также" Отопление "- 800 - 20 тыс. куб.м газа в месяц.



В пресс-службе отметили, что оплачивать тарифный план необходимо один раз в месяц. Если платить за газ до 15 числа каждого месяца через личный кабинет, можно получить скидку 1%, которая начисляется на лицевой счет и автоматически учитывается при платежа в следующем месяце. Так, с этой скидкой клиент платит за газ по цене 7,88 грн / куб.м с НДС.



Отмечается, что тарифный план будет действовать в течение всего отопительного сезона - с 1 октября по 30 апреля. Переход на него возможен при условии отсутствия задолженности у клиента. По желанию клиент также может изменить этот тарифный план на любое другое доступное предложение компании.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb