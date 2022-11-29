Нафтогаз запросил дополнительный газ у США
Председатель правления НАК Нафтогаз-Украина Алексей Чернышев обратился в Агентство США по международному развитию (USAID) для прохождения зимы, запросив возможность поставки дополнительного газа
Об этом он написал в фейсбуке.
"Продолжаю сотрудничество с Агентством США по международному развитию (USAID) в новой роли – провел встречу с Эрин МакКи, главой USAID – US Agency for International Development в Европе и Азии. Ключевое – дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона!" – заметил Чернышев.
Также поднимался вопрос по поставкам метанола, газовых компрессоров, дизельных генераторов и оборудования для добычи газа.
- В октябре глава правительства Денис Шмигаль ранее говорил, что в хранилищах Украины хранится 14,2 млрд кубов газа, которых достаточно, чтобы стабильно пережить зиму.
- Уже в конце ноября стало известно, что Норвегия поможет Украине закупить газ на зиму, предоставив 195 миллионов долларов.
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