Нафтогаз за шесть месяцев 2021 года уменьшил чистый убыток в семь раз – до почти 1,7 млрд грн

Об этом говорится в сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности НАК "Нафтогаз Украины" за шесть месяцев 2021 года, не проверенной аудитом.



Согласно документу, "Нафтогаз" в первом полугодии 2021 года понес 1,7 млрд грн чистого убытка. Это в семь раз меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда компания понесла чистый убыток в размере 11,5 млрд грн.



Отмечается, что совокупный доход компании за отчетный период составил 6,45 млрд грн за счет прибыли в результате переоценки основных средств с вычетом налога на прибыль в размере 8,3 млрд грн. По результатам шести месяцев 2020 года совокупный ущерб компании составил 12,6 млрд грн.



Выручка компании от реализации выросла на 47,8% по итогам шести месяцев 2021 года и составила 105,6 млрд грн.



Кроме того, в апреле - июне 2021 года Нафтогаз получил 8,5 млрд грн чистой прибыли по сравнению с 14,7 млрд грн убытка за аналогичный период 2020 года. Совокупный доход компании за второй квартал составляет 16,7 млрд грн.



Чистый доход компании от реализации во втором квартале 2021 года вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 35,8 млрд грн.

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