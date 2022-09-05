Нафтогаз выплатил членам правления более полумиллиарда, — Алексей Кучеренко
Народный депутат утверждает, что из этой суммы 347 млн гривен получил Андрей Коболев в качестве компенсации за расторгнутый контракт
Об этом Алексей Кучеренко сообщил в Facebook.
"По информации народного депутата, деньги выплатили Юрию Витренко, Андрею Коболеву, Сергею Переломе, Отто Ватерландеру, Петрусу Ван Дрилу и Ярославу Теклюку.
"Данные из годового отчета Нафтогаза за 2021 год. Напоминаю – в марте 2020 года правительство заключило 4-летний контракт с Коболевым. В мае 2021 года контракт был расторгнут из-за убыточности Нафтогаза. Сумма компенсации Коболеву - 347,4 млн. гривен", - написал нардеп.
По его словам, отдельной строкой идут "космические компенсации за выдающиеся заслуги г-дам Переломе, Ватерландеру и другим членам правления".
- 31 августа Нафтогаз договорился об отсрочке выплат по долгам.
- 29 августа глава Нафтогаза Юрий Витренко предупредил, что украинцев ждет самая холодная зима за последние десятилетия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.31
-
EUR
Покупка 39.14Продажа 40.22
- Актуальное
- Важное