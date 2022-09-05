Об этом Алексей Кучеренко сообщил в Facebook.

"По информации народного депутата, деньги выплатили Юрию Витренко, Андрею Коболеву, Сергею Переломе, Отто Ватерландеру, Петрусу Ван Дрилу и Ярославу Теклюку.

"Данные из годового отчета Нафтогаза за 2021 год. Напоминаю – в марте 2020 года правительство заключило 4-летний контракт с Коболевым. В мае 2021 года контракт был расторгнут из-за убыточности Нафтогаза. Сумма компенсации Коболеву - 347,4 млн. гривен", - написал нардеп.

По его словам, отдельной строкой идут "космические компенсации за выдающиеся заслуги г-дам Переломе, Ватерландеру и другим членам правления".

31 августа Нафтогаз договорился об отсрочке выплат по долгам.

29 августа глава Нафтогаза Юрий Витренко предупредил, что украинцев ждет самая холодная зима за последние десятилетия.