Нафтогаз – вопрос заработка власти, он не выполняет никаких функций, - экс-нардеп Голуб
Экс-нардеп Владислав Голуб считает, что компания НАК "Нафтогаз Украины" не нужна, это только инструмент для заработка власти
Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой".
"Для меня очевидна такая вещь – рыба гниет с головы. Я пока был народным депутатом об этом публично говорил, и сейчас об этом говорю и буду дальше говорить. Такая структура как НАК "Нафтогаз" вообще не нужна. Эту структуру создал в свое время господин (политик, первый председатель правления НАК, - ред.) Бакай под себя, для того просто, чтобы зарабатывать", - сказал Голуб.
По его мнению, газовый бизнес в Украине это всегда бизнес власти.
"Они его передают от власти к власти и всегда этот вопрос зарабатывания для власти. Вот какие функции – оперативные, менеджерские – выполняет НАК "Нафтогаз". Абсюлютно никаких, ноль. Но мы знаем о зарплатах, которые там есть. Мы все знаем о тех бонусах, которые выплачиваются. По факту, НАК "Нафтогаз" - у него нет распорядительных функций. Укргаздобыча занимается добычей газа, Укртрансгаз занимается транспортировкой. Какая функция Нафтогаза?" - подытожил экснардеп.
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