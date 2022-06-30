Нафтогаз в июле планирует увеличить импорт горючего до 15,6 тыс. тонн, - Витренко

Об этом проинформировал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

К ликвидации возникшего дефицита на рынке нефтепродуктов в конце апреля присоединилась НАК "Нафтогаз Украины". Уже третий месяц компания наращивает объемы поставки, нефтепродуктов - в среднем в 2,5 раза ежемесячно. В июле она намерена доставить в Украину 15,6 тыс. тонн бензина и дизеля. В мае "Нефтегаз" импортировал 2 тыс. тонн, в июне - 5,6 тыс. тонн.

"Нефтегаз" имел возможность законтрактовать в десятки раз большие объемы, - заметил Юрий Витренко. - Но препятствием их импорту стали логистические ограничения в доставке нефтепродуктов из крупных портов Европы, где есть ресурс, к границе Украины. С этой проблемой столкнулись не только мы, но и все остальные импортеры. Однако, несмотря на это, у нас есть положительная динамика. И если такие темпы наращивания импорта нефтепродуктов будут сохраняться и дальше, то уже через несколько месяцев Нафтогаз может стать лидером на рынке".

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