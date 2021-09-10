Нафтогаз уплатил в бюджет 3 млрд грн за уклонение от налогов, - Фискальная служба

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.



"В течение нескольких месяцев правоохранители собрали неопровержимые доказательства совершения должностными лицами указанной государственной компании умышленных действий по уклонению от уплаты более 3 млрд грн. налогов", - говорится в сообщении.



В Нафтогазе в конце концов согласились с доводами следствия и совокупности собранных доказательств и уплатили в государственный бюджет налог на добавленную стоимость в размере более 3 млрд грн. Документальное оформление завершения процедуры растаможивания природного газа и уплаты средств в бюджет продолжается, говорят в ГФС.



Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении должностным лицам Нафтогаза в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и избрании им меры пресечения.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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