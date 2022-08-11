English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Нафтогаз сообщил о возобновлении транзита нефти в Венгрию и Словакию

Нафтогаз сообщил о возобновлении транзита нефти в Венгрию и Словакию

11 августа, 2022 четверг
21:49
Экономика

АО "Укртранснафта" возобновило транспортировку нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии

АО "Укртранснафта" возобновило транспортировку нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Этому предшествовало то, что 4 августа АО "Укртранснефть" вынужденно остановило транзит российской нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" в связи с неуплатой ПАО "Транснефть" авансового платежа за транспортировку нефти.

Договор между Укртранснефтью и Транснефтью о предоставлении услуг по транспортировке предусматривает перекачку нефти за 100% предварительной оплаты. Поэтому транспортировка возможна только при предварительной оплате таких услуг.

Поскольку от Транснефти не поступили средства, венгерская нефтяная компания MOL, являющаяся основным потребителем нефти, транспортируемой по южной ветке магистрального нефтепровода "Дружба", выступила с инициативой взять на себя обязательство по оплате транзита российской нефти.

10 августа 2022 года Укртранснефть получила платеж за услуги по транспортировке от венгерской нефтяной компании MOL и в 16:30 по киевскому времени, после поступления средств на счет, возобновила транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода.

В настоящее время Укртранснефть не располагает информацией об оплате транзита от Чехии. Укртранснефть не получила официальное письмо от Транснефти о том, что за транзит в Чехию платит компания Mero, управляющая участком нефтепровода "Дружба" в этой стране.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Словакия
Нафтогаз
нафта
Венгрия
Читайте также:
російська література в школі
10 августа, 2022 среда
Отказаться невозможно: в МОН рассказали, что изучение произведений русской литературы будет обязательным в школьной программе
Петро Порошенко і волонтери
10 августа, 2022 среда
"Мы это сделали!" – Порошенко с волонтерами отправили в ВСУ бронемашины и другую технику, необходимую на фронте для контрнаступления
Олександр Лукашенко
9 августа, 2022 вторник
Беларуси ни в коем случае нельзя терять рынки Евросоюза, - Лукашенко
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.85
    Покупка 38.85
    Продажа 39.74
  • EUR
    Покупка 39.52
    Продажа 40.72
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
11 августа
22:33
Луганская "Заря" разгромно проиграла румынской "Университету Крайову" и выбыла из Лиги конференций
22:30
Эксклюзив
Последствия агрессивной политики РФ должен почувствовать на себе каждый не осудивший ее россиянин - посол в Польше Зварыч
22:14
Швеция не исключает, что может производить оружие для Украины, - Минобороны
22:09
Стоимость электроэнергии в Европе достигла рекордного уровня
22:03
Виктор Ющенко
Виктор Ющенко будет присылать украинским защитникам мед
21:52
Военные самолеты РФ на этой неделе не менее 3 раз попадали в зону распознавания ПВО Аляски
Военные самолеты РФ на этой неделе не менее 3 раз попадали в зону распознавания ПВО Аляски
21:50
Военный публично раскрыл стратегическую для ВСУ информацию, ведется следствие, - Анна Маляр
21:29
Ткаченко рассказал, когда с "Родины-Матери" уберут советский герб
21:27
Сайт сейма Латвии подвергся кибератакам российских хакеров
Сайт сейма Латвии подвергся кибератаке российских хакеров
21:25
"ЛНР" посетила правительственная делегация РФ. Обсудили безопасность и "гармонизацию" с Россией
21:12
Она ему не жена. Илья Пономарев рассказал об отношениях Путина и Кабаевой
20:53
В Германии судят военного, который шпионил в пользу России
20:50
Wizz Air предоставляет 100 тысяч бесплатных путешествий для украинцев. Перед тем компания открыла продажу билетов в Россию
20:48
Украина призвала арабские страны присоединиться к эмбарго на российскую нефть
20:45
Нацгвардейцы уничтожили подразделение спецназа РФ и склад боеприпасов
20:39
На фото Дмитрий Кулеба
Не Путин, а реальные российские солдаты приезжают из России, чтобы убивать. Кулеба ответил Шольцу
20:29
Эксклюзив
Пытаемся делать все, чтобы увеличить пропускную способность на границе, - посол в Польше Зварыч
20:23
В России назвали латвийских депутатов "неонацистами" за решение признать РФ спонсором терроризма
20:22
Россияне ограбили и уничтожили офис ФК "Мариуполь"
Россияне ограбили и уничтожили офис ФК "Мариуполь"
20:10
Путешествуют на автобусе или самолете. Названы страны, где, несмотря на войну, отдыхают украинцы
20:04
США поддерживают идею создания "демилитаризованной зоны" вокруг Запорожской АЭС
19:55
Вторжение РФ начало проваливаться, Путин уже не сможет захватить Украину, - министр обороны Британии
19:41
Я работаю на кладбище": дебютную ленту Алексея Тараненко покажут на больших экранах в сентябре
"Я работаю на кладбище": дебютную ленту Алексея Тараненко покажут на больших экранах в сентябре
19:36
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:25
На фото Алексей Резников и Бен Уоллес
Британия готова принять на обучение больше украинских военных, чем планировалось, - глава минобороны Уоллес
19:24
В Австралии разработали новый электробронетранспортер Bushmaster
19:23
Германия планирует провести в октябре конференцию по восстановлению Украины, - СМИ
19:18
Уже на фронте: Порошенко на Донетчине передал итальянские бронемашины десантникам 79-й бригады
19:17
Эксклюзив
Темпы битвы за Юг Украины зависят от скорости полета наших ракет, – военный эксперт Киричевский
19:00
Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в Донецкой области, однако понесли потери, - Генштаб ВСУ
Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск на Донетчине, но понесли потери, - Генштаб ВСУ
18:57
Аэродром в Новофедоровке могли обстрелять из ракет Нептун, Harpoon или с вертолетов, подлетев к Крыму, - эксперт
18:51
Обновлено
Оккупанты продолжили обстреливать Запорожскую АЭС и территории поблизости: попали недалеко от первого энергоблока, - Энергоатом
18:36
Станцию ​​"Академик Вернадский" засыпало снегом, сугробы достигают 5 метров.
Станцию "Академик Вернадский" засыпало снегом, сугробы достигают 5 метров
18:36
МИД РФ
МИД РФ отказал от предложения Швейцарии представлять интересы Украины
18:23
Обновлено
Мариуполь останется без качественной воды и электроэнергии, 90% инфраструктуры разрушены, - мэр
18:23
Эксклюзив
В прифронтовой Авдеевке есть женщины на 9 месяце беременности, которые не хотят уезжать из города, - журналист
18:17
Из-за потерь в Украине оккупанты планируют привлекать устаревшие бомбардировщики Су–24М, - Громов
18:17
Не попадание из HIMARS, а термобарический взрыв внутри барака - расследование CNN преступления России в Оленовке
18:15
Эксклюзив
Нужно организовать международную коалицию для введения экономических санкций против Росатома, - эксперт по атомной энергетике Кошарная
18:13
Эксклюзив
Появление HIMARS в Украине привело россиян в бешенство, - военный эксперт Киричевский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV