АО "Укртранснафта" возобновило транспортировку нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Этому предшествовало то, что 4 августа АО "Укртранснефть" вынужденно остановило транзит российской нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" в связи с неуплатой ПАО "Транснефть" авансового платежа за транспортировку нефти.

Договор между Укртранснефтью и Транснефтью о предоставлении услуг по транспортировке предусматривает перекачку нефти за 100% предварительной оплаты. Поэтому транспортировка возможна только при предварительной оплате таких услуг.

Поскольку от Транснефти не поступили средства, венгерская нефтяная компания MOL, являющаяся основным потребителем нефти, транспортируемой по южной ветке магистрального нефтепровода "Дружба", выступила с инициативой взять на себя обязательство по оплате транзита российской нефти.

10 августа 2022 года Укртранснефть получила платеж за услуги по транспортировке от венгерской нефтяной компании MOL и в 16:30 по киевскому времени, после поступления средств на счет, возобновила транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода.

В настоящее время Укртранснефть не располагает информацией об оплате транзита от Чехии. Укртранснефть не получила официальное письмо от Транснефти о том, что за транзит в Чехию платит компания Mero, управляющая участком нефтепровода "Дружба" в этой стране.

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