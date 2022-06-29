"Нафтогаз" разъяснил, почему украинцам пришло по две платежки за газ
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" разъяснила, почему украинцы получили по две печатные платежки за газ
Об этом сообщает "Нефтегаз Украины".
Многие украинцы получили в этом месяце по две печатных платежки за газ: одну непосредственно за топливо и еще одну – за транспортировку. Для некоторых это стало сюрпризом, ведь предыдущий поставщик присылал всего одну платежку
"Нафтогаз Украины" разъяснил, почему два счета - это нормально
"Оплата газа и его доставка разделены еще с января 2020 года в рамках реформы газового рынка, - говорится в разъяснении. - Именно тогда принят закон, предусматривающий, что продавать газ и доставлять его потребителю разные компании. Следовательно, ежемесячно потребители получают две платежки за газ: за доставку/распределение газа (от оператора ГРМ) и за потребленный газ (от поставщика - ГК "Нафтогаз Украины")".
В компании объяснили, что плата за транспортировку или распределение газа не является ни новым, ни дополнительным платежом. Украинцы и дальше будут получать газ по цене 7,96 грн/куб. м (с НДС). Однако тариф на распределение газа отличается в каждой области. Например, в Днепропетровской – 1,26 грн за 1 куб. м в месяц (без НДС), а в Закарпатье эта же услуга стоит 1,99 грн (без НДС).
В "Нафтогазе" также отметили, что найти всю актуальную информацию о структуре и стоимости тарифа на распределение можно на сайте своего оператора газораспределительной сети (облгаза).
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