Нафтогаз рассматривает возможность импорта газа из Румынии, - Витренко

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".



"У нас есть возможность импортировать газ из разных европейских стран - Польши, Венгрии, Словакии, сейчас просчитывается вариант импорта из Румынии. У нас достаточно диверсифицированный импорт, поэтому мы уверены, что сможем обеспечить и платежеспособный спрос украинской промышленности", - цитирует пресс-служба слова председателя Нафтогаза Юрия Витренко.



Глава Нафтогаза подчеркнул, что национальная компания обеспечит достаточный ресурс газа для населения, бюджетных, коммунальных организаций и религиозных учреждений.



"Мы готовы обеспечить топливом всех, у кого могут возникнуть определенные сложности - когда, например, ненадежные частные поставщики подводят своих клиентов и не обеспечивают им достаточные объемы газа", - подчеркнул Витренко.



Он добавил, что в настоящее время компания активно заключает договора на поставку газа с бюджетными учреждениями. Вскоре газ от НАК смогут получать и коммунальные учреждения.



Кроме того, по словам Витренко, Нафтогаз способен обеспечить газом промышленных потребителей при наличии спроса по рыночной цене.

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