Нафтогаз работает не в убыток, но и не в прибыль, - представитель компании

Об этом заявил Максим Белявский, директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз", в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".



"Нафтогаз работает не в убыток, но и не в прибыль. Поскольку мы учитываем в цене для оптового сегмента, 7 грн 42 коп. финансовые расходы, инвестиционную составляющую и, собственно, себестоимость природного газа", - сказал Белявский.



Он объяснил, почему компания может устанавливать низкие тарифы на топливо.



"Что касается разницы в ценах, предлагаемых на сегодняшний день нашим потребителям. Понятно, что 70% газа в балансе нашей страны - это голубое топливо нашего добычи. 30% природного газа импортируется. Этим и объясняется разница в ценах, то есть доступ к ресурсу" , - сказал представитель компании.

Нафтогаз озвучил цену на газ в этом сезоне - она составит 7,4 грн за куб. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтгаз Украины" Юрий Витренко.

Газопоставщики обнародовали месячные тарифы на газ для населения - в сентябре цены выросли, однако годовые тарифы не изменились.