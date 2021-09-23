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Главная Экономика Нафтогаз работает не в убыток, но и не в прибыль, - представитель компании

Нафтогаз работает не в убыток, но и не в прибыль, - представитель компании

23 сентября, 2021 четверг
07:07

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не работает в убыток, но и прибыли не приносит, а цены на газ снижает за счет доступа к газу украинской добычи

Об этом заявил Максим Белявский, директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз", в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Нафтогаз работает не в убыток, но и не в прибыль. Поскольку мы учитываем в цене для оптового сегмента, 7 грн 42 коп. финансовые расходы, инвестиционную составляющую и, собственно, себестоимость природного газа", - сказал Белявский.

Он объяснил, почему компания может устанавливать низкие тарифы на топливо.

"Что касается разницы в ценах, предлагаемых на сегодняшний день нашим потребителям. Понятно, что 70% газа в балансе нашей страны - это голубое топливо нашего добычи. 30% природного газа импортируется. Этим и объясняется разница в ценах, то есть доступ к ресурсу" , - сказал представитель компании.

  • Нафтогаз озвучил цену на газ в этом сезоне - она составит 7,4 грн за куб. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтгаз Украины" Юрий Витренко.
  • Газопоставщики обнародовали месячные тарифы на газ для населения - в сентябре цены выросли, однако годовые тарифы не изменились.
газ
Нафтогаз
Energo Live з Александром Морщавкой
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