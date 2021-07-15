Нафтогаз работает над изменением подхода к поставкам газа потребителям, - Витренко

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".



"Сейчас мы работаем над определенными изменениями в структуре поставок газа для домохозяйств, поскольку видим некоторые вызовы в этом направлении. Надеюсь, в течение нескольких недель при активном участии регулятора, Министерства энергетики Украины, а также Оператора ГТС, операторов систем распределения газа, крупнейших поставщиков газа, мы это сделаем ", - цитирует пресс служба слова главы НАК" Нафтогаз Украины "Юрия Витренко.



По его словам, новый подход будет заключаться прежде всего в безопасности поставок газа украинским домохозяйствам этой зимой и в предстоящие отопительные периоды. Он будет базироваться на прозрачной рыночной основе и приемлемом ценообразовании. В то же время он будет способствовать развитию рынка и конкуренции.



Кроме того, добавил Вторник, Нафтогаз планирует активно развивать функцию трейдинга газа в составе компании.

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