Нафтогаз протранспортирует 500 тыс. куб. м газа в Молдову
НАК "Нафтогаз Украины" выиграл тендер на транспортировку 500 тыс. куб. м газа в Молдову
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Согласно сообщению, Нафтогаз выиграл первый тендер на поставку газа молдавской государственной компании SA Energocom, согласно которому компания 29 октября протранспортирует 500 тыс. куб. м газа.
Отмечается, что контракт на поставку этой партии газа оформлен как дополнительный договор к рамочному соглашению между Нафтогазом и SA Enegocom.
В пресс-службе добавили, что НАК продолжит участвовать в тендерах по закупке молдовской стороной дополнительных объемов газа. В случае одобрения тендерного предложения "Нафтогаз" готов поставить необходимые объемы газа в Молдову.
- Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о предоставлении помощи по поставкам газа Молдове в случае такой необходимости.
- Правительство Молдовы 22 октября ввело режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за критической ситуации в энергетической сфере.
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