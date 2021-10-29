Нафтогаз протранспортирует 500 тыс. куб. м газа в Молдову

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".



Согласно сообщению, Нафтогаз выиграл первый тендер на поставку газа молдавской государственной компании SA Energocom, согласно которому компания 29 октября протранспортирует 500 тыс. куб. м газа.



Отмечается, что контракт на поставку этой партии газа оформлен как дополнительный договор к рамочному соглашению между Нафтогазом и SA Enegocom.



В пресс-службе добавили, что НАК продолжит участвовать в тендерах по закупке молдовской стороной дополнительных объемов газа. В случае одобрения тендерного предложения "Нафтогаз" готов поставить необходимые объемы газа в Молдову.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о предоставлении помощи по поставкам газа Молдове в случае такой необходимости.

Правительство Молдовы 22 октября ввело режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за критической ситуации в энергетической сфере.